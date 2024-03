BANCA TRENTINO SŪDTIROL * INCONTRI TERRITORIALI: “ IL PRESIDENTE FRACALOSSI ED IL DIRETTORE DELMONTE INCONTRANO I SOCI, DAL 4 AL 14 MARZO “ (ELENCO 14 EVENTI)

13.02 - venerdì 1 marzo 2024

Banca per il Trentino-Alto Adige: al via gli incontri sul territorio

Dal 4 al 14 marzo quattordici incontri indirizzati ai soci della banca. Occasione di incontro e di confronto in previsione dell’assemblea annuale di maggio.

Prendono il via lunedì 4 marzo per concludersi il 14 marzo gli incontri sul territorio della Banca per il Trentino-Alto Adige.

Un calendario tradizionale di appuntamenti che, da molti anni, rappresenta un’anteprima all’assemblea generale dei soci in programma nel mese di maggio.

Quattordici date nei territori dove opera la banca guidata dal presidente Giorgio Fracalossi e dal direttore generale Gabriele Delmonte.

“Si tratta di una occasione per anticipare argomenti che verranno presentati e trattati con maggiore dettaglio nell’assemblea annuale – viene spiegato – Riteniamo molto importanti questi momenti perché offrono la possibilità di un confronto con la base sociale in un contesto più familiare e maggiormente favorevole per esprimere osservazioni, richieste, suggerimenti per migliorare il nostro servizio quotidiano all’interno di quella determinata area operativa”.

Di seguito il calendario degli appuntamenti.

**** lunedì 4 marzo 2024

18.30 MEANO Teatro comunale Via delle Sugarine 22

20.30 GARDOLO Teatro “Gigi Cona” via Soprasasso 1

**** martedì 5 marzo 2024

18.30 VOLANO Teatro Concordia via Stazione 45

20.30 LIZZANA Teatro San Floriano Via Panizza 43

*** mercoledì 6 marzo 2024

18.30 MEZZOCORONA Auditorium Banca per il Trentino-Alto Adige Via D. Alighieri 8

20.30 LAVIS Sala Polifunzionale Cantina La-Vis e Valle di Cembra Via del Carmine 7

*** giovedì 7 marzo 2024

18.30 ALDENO Aula Magna Scuole elementari Via 25 Aprile n. 1

20.30 SOPRAMONTE Teatro comunale Piazza don L.

Pedrolli 4

*** venerdì 8 marzo 2024

20.30 POVO Fondazione Bruno Kessler Sala “Luigi Stringa” Via Sommarive 18

*** lunedì 11 marzo 2024

18.30 TRENTO ITAS FORUM – Trento Via A.Libera 13 (quartiere Le Albere)

20.30 COGNOLA Sala Polivalente Circoscrizione Piazza dell’Argentario 2

*** mercoledì 13 marzo 2024

18.30 ALBIANO Sede Associazione Stella Bianca Via Roma 2

20.30 SEGONZANO Teatro comunale Fraz. Stedro 5/A

*** giovedì 14 marzo 2024

20.00 FONDO Palanaunia Piazza Stefenelli