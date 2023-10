ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * “BIGLIETTO SWISS TRAVEL PASS”: « AL MUSE DI TRENTO IL 17/10 LA RELAZIONE DEL PROFESSOR FULVIO PELLACANI, FONDATORE UTP (ASSOCIAZIONE UTENTI TRASPORTO PUBBLICO) »

16.25 - sabato 14 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un aggiornamento circa il prossimo convegno di Transdolomites, si tratta di un nuovo interessante intervento recentemente inserito nella scaletta dei relatori.

Riguarda l’opera del professor Fulvio Pellacani, fondatore e primo presidente di Utp (Associazione Utenti trasporto pubblico – Milano). Lo studioso nel 1982 è stato docente di geografia in alcuni istituti superiori del capoluogo lombardo. Ha partecipato a numerosi convegni sui sistemi di trasporto in Italia ed altre nazioni europee ed è autore di alcune pubblicazioni in materia.

L’esperienza che ci presenterà, di seguito alla relazione di Jennyfer Cirignotta di Swiss Travel System, è l’applicazione pratica del biglietto Swiss Travel Pass (tre giorni consecutivi di libera circolazione al prezzo di 232 euro, acquistato dai componenti italiani presso l’agenzia Db di Milano). Tour riuscito perfettamente, utilizzando ben 25 mezzi di trasporto e inserito nel programma della Maratona ferroviaria che il gruppo di viaggio ha effettuato in Svizzera.

Questo Tour ha consentito di attraversare tutte le quattro aree linguistiche della Confederazione, di toccare alcune tra le maggiori città, di conoscere suggestivi Cantoni rurali e rinomate località turistiche. Il tutto in perfetto orario, senza bisogno di prenotazioni, nonostante l’alta affluenza di pubblico.

Alle esperienze ferroviarie vissute, quella sulla linea di Montreux lungo il Goldenpass viaggiando a bordo dei treni che su questa tratta montano il rivoluzionario carrello a geometria variabile che permette, senza rottura di carico, di viaggiare sullo scartamento 1435 e su quello 1000. Uno scenario futuribile anche nella prospettiva delle auspicate nuove ferrovie per le Dolomiti che nei rispettivi progetti potrebbero attingere a tali soluzioni tecniche.