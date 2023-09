ARCIDIOCESI TRENTO * FRATI CAPPUCCINI: « DOPO 500 ANNI LASCIANO IL CONVENTO, MESSA DI RINGRAZIAMENTO NELLA BADIA DI SAN LORENZO (17/9 – 18.00) »

12.43 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Trento, l’addio dei Cappuccini. In san Lorenzo domenica 17 (ore 18) Messa di ringraziamento per i frati che lasciano la città dopo 500 anni. I frati cappuccini salutano Trento. Un addio ampiamente annunciato nei mesi scorsi (QUI ARTICOLO), a causa della carenza di vocazioni. Domenica 17 settembre alle ore 18 nella Badia di San Lorenzo, è in programma una s. Messa di ringraziamento per i religiosi che lasciano la città, dopo una permanenza di quasi cinquecento anni al servizio della comunità.

“A conclusione della nostra presenza nel convento di Trento, chiediamo a tutti i fedeli di continuare a perseverare nella fede e vi invitiamo a pregare insieme”, scrivono i religiosi legati alla Provincia veneta dei Frati Minori Cappuccini di Santa Croce.

Per il congedo dal capoluogo, d’intesa con l’arcivescovo Lauro, si è scelta la Badia di San Lorenzo, uno dei luoghi simbolo della presenza cappuccina, insieme al Convento alla Cervara dove trova posto anche la “mensa dei poveri” voluta dai frati e destinata a rimanere come testimonianza viva della loro eredità evangelica. Il Convento è prossimo a passare formalmente in gestione alla Diocesi, dopo la partenza dei religiosi a fine agosto.

Ma uno dei punti fermi del futuro, anche sotto l’ala diocesana, resta la volontà di proseguire con il servizio mensa, ripreso a inizio settembre, dopo la pausa estiva, con la regia della Fondazione Caritas Diocesana e la presenza fondamentale di oltre trecento volontari che offrono ogni sera la garanzia di un pasto caldo a più di un centinaio di persone.

La presenza dei Cappuccini in Trentino proseguirà a Rovereto nel convento di Santa Caterina (26 frati) che ospita l’infermeria dei religiosi e dove si conferma anche il sostegno all’attività pastorale, oltre alle comunità di Arco (9 frati) e Terzolas (3 frati).

La Messa di ringraziamento vedrà la presenza del Ministro provinciale dei Cappuccini fra Alessandro Carollo e del suo vice, fra Luca Trivellato, quest’ultimo già responsabile della comunità di Trento e ora nella comunità di Arco. “In quel giorno – scrivono ancora nel loro invito per domenica i Cappuccini – alla presenza del vescovo Lauro, ringrazieremo il Signore per il bene fatto in questi lunghi anni in città e chiederemo perdono per gli errori commessi, spesso inevitabili, per la debolezza umana. Vi attendiamo numerosi. Il Signore vi benedica”.