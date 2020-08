LEGA TRENTINO * COMUNALI 2020: « PRESENTE A CIVEZZANO CON DUE CANDIDàTI, RENATO DEMATTè E GABRIELLE MACINATI »

Anche la Lega sarà presente a Civezzano con due candidati nella lista “Uniti per Civezzano”. Questi sono Renato Demattè e a Gabrielle Macinati. Entrambi gli esponenti hanno voluto ringraziare Fabrizia Bort per la disponibilità loro concessa e hanno garantito che faranno il massimo per ripagare la fiducia data a loro dalla civica.

“Al centro delle nostre attenzioni la richiesta di un collegamento ciclopedonale Trento-Civezzano-Pergine, una politica più attenta alla riqualificazione del patrimonio immobiliare del paese e a favore della costituzione di una polisportiva-policulturale per creare una rete di connessione fra le varie realtà associative presenti nel nostro territorio comunale”.