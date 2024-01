APT VAL DI SOLE (TN) * “PEJO SKIALP SOTTO LE STELLE”: « SCI ALPINISMO, DAL 10 GENNAIO OGNI MERCOLEDÌ SERA (18.00-22.00) »

10.22 - martedì 9 gennaio 2024

Viene proposta anche quest’inverno l’iniziativa “Pejo Skialp sotto le stelle”, organizzata dalla Pejo Funivie: dal 10 gennaio ogni mercoledì sera in Val di Peio, nel Parco Nazionale dello Stelvio, è infatti possibile risalire, con gli appositi sci con le pelli, sulle piste della Skiarea PEJO 3000. Ogni mercoledì dalle ore 18 alle ore 22 si potrà dunque praticare lo sci alpinismo in tutta sicurezza sulle piste: i tracciati, non illuminati e battuti, sono segnalati con appositi cartelli in partenza e lungo il percorso, dove è garantita la presenza di personale specializzato addetto alla sicurezza.

E’ obbligatorio l’uso del frontalino, l’utilizzo delle 3 piste Mezoli, Tarlenta e Doss dei Gembri, nonché il percorso del tracciato mantenendo la destra. L’orario massimo di rientro a valle è fissato per le ore 22.00, quando inizierà la nuova battitura delle piste. Per i numerosi appassionati dello sci alpinismo in notturna, giovane attività sportiva in profonda sintonia con la speciale quiete serale ed in continua crescita, saranno aperti anche i 2 rifugi in quota Lo Scoiattolo (tel. 0463 753220) e Doss Dei Gembri (tel. 338.4843404). Numerose le importanti raccomandazioni proposte da Pejo Funivie ed APT Val di Sole: indossare capi di abbigliamento tecnici adatti a climi rigidi, portare con sé il kit artva, pala e sonda; utilizzare una lampada frontale, che deve essere sempre accesa, sia in salita che in discesa; avere con sé un telefono cellulare sempre acceso, utilizzare solo i percorsi previsti, adottare un comportamento responsabile e moderare la velocità in discesa.