DALLAPICCOLA (PATT) * MORTE ORSA F43: « LA PAT HA SALVATO DALL’ESTINZIONE LA SPECIE ORSO BRUNO ALPINO, SENZA I NOSTRI SFORZI SAREBBE ESTINTA DA TEMPO »

15.13 - martedì 06 settembre 2022

Sulla morte dell’orsa F43.. Questo mio è un comunicato di solidarietà. Avviene in un momento triste per un veterinario quale io mi sento. E per noi, la morte di un animale che è comunque un paziente, è un fatto triste.

Il primo pensiero di solidarietà va dunque al personale tecnico che è incappato dell’increscioso incidente. Al pubblico, ai giudicanti, a tutti quelli che in questo momento sapranno sicuramente dire la loro, ricordo che monitorare il passaggio dalla veglia al sonno nell’induzione di un’anestesia è un momento drammatico dove non è possibile avvicinare l’animale senza incorrere in un proprio pericolo di vita. E’ inutile spiegare oltre.

Il secondo atto di solidarietà lo rivolgo al presidente Fugatti. Ora dovrà gestirsi tutti gli strali del mondo animalista estremo che attribuiranno a lui la colpa di questo brutto incidente di percorso.

La solidarietà va poi all’assessore alla fauna incolpevole perché da sempre incosciente perché lontano dai problemi della località e dai problemi provocati dal difficile rapporto uomo/grandi carnivori.

La terza attestazione di vicinanza va all’assessore al turismo. Anche se in questo momento è tutto preoccupato a cambiare il calendario scolastico pur di portare clienti degli alberghi lo voglio rassicurare. Sui social probabilmente compariranno copiose minacce al grido di “Bicott Trentino”. Non succederà nulla. La macchina della promozione del Trentino ai fini turistici, ha creato una reputazione tale che il mercato riuscirà a superare questo momento di difficoltà.

Sono ben altri i problemi che lui dovrà temere ed affrontare a breve.

L’ultimo ma il più sentito atto di solidarietà va agli abitanti della Val di Ledro. Incolpevoli ospiti di una presenza tanto agrodolce questo controversa. Piacevole per gli amanti della natura, assai problematica per i residenti specialmente se proprietari di animali.

Per quanto problematico sia questo animale nessuno di loro ne vorrebbe il male ma soltanto una pacifica convivenza dove non si debba avere paura per la propria incolumità è quella dei propri animali.

In quel settembre del 2014, quando per un fatto analogo Daniza in Trentino dal punto di vista politico scoppiò un finimondo. Direttori di testate giornalistiche, la politica con un segretario politico della Lega Nord Maurizio Fugatti. Tutti ne sapevano di orsi e di anestesia con quest’ultimo che invoca le dimissioni dell’intero Consiglio Provinciale.

Non ripagherò queste persone con la stessa moneta. Come in tanti saremmo tentati di fare. I fatti parlano da soli.

A me dispiace tanto per il nostro Trentino. A chi volesse strumentalizzare questo incidente per parlare male di noi ricordo al mondo e l’Italia intera che se succedono questi incidenti è perché c’è una Provincia che ha salvato dall’estinzione la specie Orso Bruno Alpino. Senza i nostri sforzi, sarebbe estinta da tempo.

*

Michele Dallapiccola

Consiglio Provincia autonoma Trento – (Gruppo Patt)