APT VAL DI NON (TN) * “TORTEL E GROPEL“ « IL PIATTO PIÙ AMATO DELLA VALLE, NEL PROGRAMMA CONFERMATE LE MASTERCLASS IN CANTINA (FINO AL 28/2) »

Nel programma confermate anche le masterclass in cantina con la novità dello speciale kit per preparare il tortel a casa! Il connubio perfetto tra il piatto principe della cucina nonesa e il vino del territorio. I migliori ristoranti della Val di Non e la tradizione gastronomica e vitivinicola locale. Questi gli ingredienti di “Tortel e Gropel”, l’iniziativa che si svolge dal 12 gennaio al 14 febbraio 2024 in Val di Non.

IL PIATTO PIU’ AMATO DELLA VALLE

E’ il piatto da mangiare in compagnia! Un bel vassoio colmo di tortèi in mezzo al tavolo e poi ognuno li accompagna come più gli piace: formaggi dei caseifici, lucanica, speck, mortandela, carne salada e l’immancabile insalata di cavolo cappuccio e fagioli borlotti (con la cipolla è meglio)!

IL VINO EROIOCO DELLA VAL DI NON

Oggi le cantine che vinificano il Groppello sono soltanto quattro e si trovano tutte in Val di Non. Sono queste quattro famiglie di vignaioli a tirare fuori il meglio del Groppello: l’acidità maturata con l’invecchiamento e la speziatura arrotondata in piccole botti di legno.

A CENA GIÀ DALLE 17:30

I ristoranti servono il menù Tortèl&Gropèl già alle 17:30: così dopo un pomeriggio di sport o all’aria aperta si può anticipare la cena e rendere la propria giornata davvero perfetta!

IL MENU’

Tutti i ristoranti che portano in tavola il tortèl di patate accompagnato da formaggi, salumi, cavolo cappuccio e borlotti.

Inoltre ogni ristorante aggiunge la specialità della casa: chi le puntine, chi i crauti, chi la marmellata fatta in casa e chi il dolce.

Il costo del menù Tortèl&Gropèl è di € 25,00 e include un calice di Groppello, acqua, caffè e coperto.

Per prenotare la cena Tortèl&Gropèl si chiama direttamente uno dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa.

MASTERCLASS IN CANTINA

Il modo perfetto per imparare a preparare il famoso tortèl di patate a casa, buono come quello del ristorante, è partecipare alle masterclass in cantina!

Vengono proposte assieme allo chef Paolo e ad ospitare queste masterclass sarann 3 cantine di Groppello:

Cantina Maso Sperdossi sabato 27 gennaio e 10 febbraio 2024

Cantina El Zeremia sabato 20 gennaio e 3 febbraio 2024

Cantina Laste Rosse sabato 17 e 24 febbraio 2024

L’orario è alle 16:30 e le masterclass hanno un costo di € 25,00 a persona, che include un grembiule della Val di Non, un brindisi di benvenuto, una degustazione di Groppello e la merenda con i nostri tortei e i salumi della casa.

News! Quest’anno è possibile aggiungere alla Masterclass uno speciale kit di prodotti freschi a km0 con la speciale grattugia originale per cucinare a casa il vero Tortel di patate!

Questi i ristoranti che aderiscono all’iniziativa:

AGRITUR EL MALGHET

OSTERIA CASA DE GENTILI

RISTORANTE HOTEL CAVALLINO BIANCO

RISTORANTE PIZZERIA CENTRALE

RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO

RISTORANTE PIZZERIA CASTEL CORONA

RISTORANTE SOLARIUM PREDAIA