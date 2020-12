LEGA CAMERA * TURISMO INVERNALE: « QUESTO GOVERNO STA DIMENTICANDO LA MONTAGNA, RISCHIAMO UNA CRISI IRREVERSIBILE PER L’ECONOMIA DEL TRENTINO E DELL’INTERO PAESE »

Trentino, Lega: governo abbandona montagna, rischiamo crisi irreversibile. “Questo governo sta dimenticando la montagna e non lo possiamo tollerare perché così facendo si creerebbe un danno irreversibile per l’economia del Trentino e dell’intero Paese. Sono rimaste inascoltate le nostre richieste di ristoro per le località penalizzate dalle chiusure, che sono avvenute proprio nel periodo più redditizio dell’anno, nonostante gli investimenti fatti dagli operatori per aprire in sicurezza, e ad oggi resta persino incerta la data di apertura del 7 gennaio prevista dal DPCM.

Sebbene attraverso uno stanziamento dei fondi per Olimpiadi 2026 abbiamo ottenuto dei finanziamenti che serviranno per la realizzazione di impianti sportivi nel nostro territorio, restano insufficienti le risposte del governo nazionale alle realtà imprenditoriali legate alla stagione bianca, tra cui scuole di sci, noleggi, aziende di trasporto, hotel, negozi, che aspettano risorse per recuperare le perdite del mese di dicembre. Il governo agisca presto come già ricordato da noi deputati Trentini, sia durante gli interventi in Aula sia in Commissione Bilancio durante la discussione della finanziaria, e ascolti l’appello delle Regioni e delle province autonome, che sono al lavoro per l’approvazione di un protocollo rivisto e attendono soltanto una data certa di apertura”.

Lo affermano in una nota la deputata della Lega in Commissione Bilancio Vanessa Cattoi e i gli altri deputati trentini della Lega Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.