APT VAL DI FASSA (TN) * NATALE A FIRENZE: « DECORAZIONI ANCHE PER ALTRE ZONE DELLA CITTÀ, IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA VALLE »

Oltre all’albero di Piazza Duomo, l’Apt ladina, in collaborazione con i comuni della valle, ha inviato decorazioni, inaugurate il 7 dicembre, anche per altre zone della città. Il Natale di Firenze è arricchito dalle decorazioni della Val di Fassa. Per il quinto anno consecutivo la Val di Fassa, in particolare Moena, ha donato l’albero di Natale di Piazza Duomo. L’abete di 13 metri, giunto da Moena il 30 novembre, dopo essere stato arricchito di palline rosse e argento, il 7 dicembre alle 18 “si è acceso” con tantissime lucine, dando così ufficialmente il via alle Feste a Firenze. Protagonista del conto alla rovescia per l’accensione delle luci, il sindaco Dario Nardella che, affiancato da Paolo Grigolli direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, ha scandito il conto alla rovescia in una piazza affollata di fiorentini e turisti.

Il pubblico presente ha assistito anche all’esibizione di musici e sbandieratori del Corteo Storico della Repubblica fiorentina con il Gonfalone di Firenze, il Light Gospel Choir e ai canti della Compagnia di Babbo Natale che, passando per piazza della Signoria e Palazzo vecchio, è arrivata assieme a Nardella fino ai piedi del Campanile di Giotto a bordo di un simpatico trenino.

«Prosegue il rapporto della valle di amicizia e collaborazione con la città di Firenze – spiega Grigolli – avviato in modo particolare dodici anni fa grazie alla Fiorentina che ha effettuato per dieci anni il ritiro estivo pre-campionato in Fassa. Quest’anno la partnership si è ulteriormente rafforzata: non solo Moena ma, con l’importante coordinamento della nostra Apt, i comuni di Canazei, Campitello, San Giovanni di Fassa e Soraga, sono stati coinvolti inviando decorazioni per diverse zone della città».

Rispetto al passato, infatti, anche Piazza Ognissanti, Palazzo Pitti e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sono addobbati con piante e selfie point, realizzati in legno e dipinti a mano da falegname e artista locali, che richiamano l’artigianato della Val di Fassa e pure la neve che, caduta copiosa nei giorni scorsi assieme all’abbassamento delle temperature, oltre a creare il tipico ambiente natalizio ha permesso di aprire i comprensori “Alpe Lusia – San Pellegrino” e “Val di Fassa – Carezza”. Tutte le skiarea stanno accogliendo, assieme alle strutture ricettive e della ristorazione, gli sciatori desiderosi di tornare in pista durante il ponte dell’Immacolata. «Grazie al calendario che quest’anno agevola le partenze per il fine settimana – sottolinea Grigolli – sono previsti numerosi arrivi in Val di Fassa, per un ottimo avvio di stagione. La nostra presenza nel capoluogo toscano, oltre a ribadire l’amicizia, è anche un invito a venire in valle nel corso dell’inverno e dell’estate ai cittadini di questa ragione che per noi rappresenta il quarto mercato a livello nazionale».