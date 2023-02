PAT * ITEA SPA: « NUMEROSI I BANDI PUBBLICATI DA “APAC“, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PARI A 24 MILIONI E 480 MILA EURO »

16.39 - lunedì 27 febbraio 2023

Numerosi i bandi pubblicati da APAC su delega dell’Istituto trentino per l’edilizia abitativa. Dall’Amministrazione provinciale massima attenzione a valorizzare il patrimonio pubblico ITEA .Continua l’impegno dell’Amministrazione provinciale per la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico gestito da Itea Spa.

In coerenza con il Piano Strategico 2022-24 approvato lo scorso dicembre dalla Giunta provinciale, che assegnava tra l’altro nuove risorse per 12,3 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione di circa 810 alloggi di risulta, nelle ultime settimane l’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Apac ha avviato alcune importanti procedure, per un importo complessivo a base di gara pari a 24.480.775,61 euro, per le quali a breve saranno individuate le ditte esecutrici dei lavori. “Il diritto all’abitazione è al centro dell’azione della Giunta provinciale – afferma l’assessore Giulia Zanotelli -. Questi procedimenti rappresentano dei primi passi concreti nella direzione di rendere disponibili quanto prima parte del nostro patrimonio edilizio pubblico a quei cittadini che sono in attesa di una soluzione abitativa dignitosa in cui realizzare i propri progetti di vita”.

Queste, nello specifico, le procedure aperte da Apac nelle scorse settimane che si avviano alla fase conclusiva dell’iter. Procedure aperte sotto soglia comunitaria con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso svolte su delega di ITEA Spa:

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di risanamento conservativo della porzione di edificio sito in Via Filzi, 8 – C.C. Trento – p.ed. 2276/20 – C.F. 23 – per la realizzazione di 15 alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica.

Importo complessivo a base di gara: euro 2.900.940,18.

Di cui progettazione esecutiva: euro 77.738,68.

Esecuzione dei lavori: euro 2.823.201,5.

Pubblicazione bando: 21 dicembre 2022.

Data di scadenza presentazione offerte: 16 febbraio 2023.

Numero di offerte presentate: 4 offerte,

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione – riordino urbano ex Aziende Agrarie site in Mori, via Teatro, identificate dalle pp.edd. 302-303- 304-305/1-305/2-307/1 e pp.f 408 e 410/2 – per la realizzazione di 9 nuovi alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica con autorimessa interrata.

Importo complessivo a base di gara: euro 3.260.583,86.

Di cui progettazione esecutiva: euro 87.446,21.

Esecuzione dei lavori: euro 3.173.137,65.

Pubblicazione bando: 29 dicembre 2022.

Data di scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2023.

Numero di offerte presentate: 4 offerte.

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di Manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento energetico con riqualificazione esterna dell’edificio sito in via Chiocchetti, 22, 24,26 – Trento – c.f. 1431 – identificato dalla p.ed. 6007 nel C.C. di Trento e passaggio da impianti autonomi di riscaldamento a impianto centralizzato a servizio di 63 alloggi esistenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica, lotto st367.

Importo complessivo a base di gara: euro 2.447.818,39.

Di cui progettazione esecutiva: Euro 61.106,34.

Esecuzione lavori: euro 2.386.712,05.

Pubblicazione bando: 29 dicembre 2022.

Data di scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2023.

Numero di offerte presentate: 1 offerta.

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento energetico con riqualificazione esterna e valorizzazione dell’ambito urbano di pertinenza del complesso residenziale identificato dalla p.ed. 285/2 nel C.C. di Cadine costituito da 48 alloggi esistenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica sito in frazione Cadine, via di Coltura – civici diversi – Trento – cc.ff. Da n. 1360 a n. 1373 compresi – lotto st366.

Importo complessivo a base di gara: euro 2.935.462,68.

Di cui progettazione esecutiva: euro 70.641,54.

Esecuzione dei lavori: euro 2.864.821,14.

Pubblicazione bando: 29 dicembre 2022.

Data di scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2023.

Numero di offerte presentate: 2 offerte.

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di manutenzione straordinaria relativi all’efficientamento energetico con riqualificazione esterna e passaggio da impianti autonomi di riscaldamento a impianto centralizzato relativo agli edifici p.ed. 806 C.C. Sacco costituiti da 40 alloggi esistenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica siti in frazione sacco, via Europa, 8–14–20–26–32–38–40–46–48–50–52–54–56–58–60–62–83 Rovereto – c.f. 1483.

Importo complessivo a base di gara: euro 2.165.097,50.

Di cui progettazione esecutiva: euro 54.713,95.

Esecuzione dei lavori: euro 2.110.383,55.

Pubblicazione bando: 30 dicembre 2022.

Data di scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2023.

Numero di offerte presentate: 1 offerta.

Servizio ascensori Itea Spa

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, sempre su delega ITEA, per l’affidamento dell’appalto misto di servizi e lavori, comprensivo del servizio di assistenza, manutenzione completa, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti (ascensori) a servizio degli immobili gestiti da ITEA S.p.A. siti in provincia di Trento, con connessa eventuale esecuzione di lavori opzionali di manutenzione straordinaria per il rifacimento completo, con o senza innovazione, degli impianti esistenti e installazioni di nuovi impianti.

Pubblicazione bando: 30 dicembre 2022.

Importo complessivo stimato a base di gara: euro 10.770.837,00, per la durata contrattuale di sei anni.

Data scadenza presentazione offerte: 22 febbraio 2023.

Numero offerte presentate: 5 offerte.