APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * MERCATINO NATALE: « MOLTI I PRODOTTI PRESENTI, DAI PRESEPI IN LEGNO AI PREZIOSI ORNAMENTI »

Mercatini, sfilate ed eventi a tema animano il Natale di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. L’arrivo dell’inverno porta con sé la voglia di Natale. Anche quest’anno saranno numerosi gli appuntamenti in vista delle festività natalizie nel comprensorio di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi.

MERCATINO DI NATALE DI SIROR

A pochi chilometri da San Martino di Castrozza, perla alpina incastonata tra le dolomitiche Pale, meta ambita dagli sciatori e amanti della neve, sorge il caratteristico borgo di Siror, parte del comune di Primiero San Martino di Castrozza. Ed è proprio qui che si rivive l’atmosfera del periodo più magico e atteso dell’anno che da sempre fa sognare piccoli e grandi: l’Avvento.

A Siror si svolge quest’anno la 29° edizione del Mercatino di Natale, il più antico di tutto il Trentino, che tra novembre e dicembre trasforma questo pittoresco borgo di montagna in un romantico e suggestivo Christkindlmarkt con le sue caratteristiche casette in legno, gli antichi fienili e le stalle del centro storico pronte a trasformarsi in pittoresche botteghe di prodotti artigianali.

Profumi di spezie, musiche natalizie, luci soffuse, colori e sapori avvolgono così, come un manto caldo, le vie del centro storico, dove una quarantina di espositori presentano ai visitatori i loro prodotti: dagli addobbi natalizi ai presepi in legno, dai preziosi ornamenti in pizzo agli artistici ricami. Non mancano le tentazioni di gola con le numerose specialità gastronomiche salate e dolci come il tipico Brazedel di Siror, lo Zelten trentino, i formaggi del Caseificio di Primiero, la Carne salada, le frittelle di mele, il corroborante vin brulé e tanto altro ancora. Da non perdere il concorso che premia l’Albero di Natale più bello, occasione per trovare spunti e idee originali per addobbare il proprio abete, e un giro per le vie di paese sulla troika, la tradizionale slitta trainata da possenti cavalli di razza Noriker.

Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno poi al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno. Nel corso di questa 29esima edizione si potrà inoltre assistere al passaggio di San Nicolò (domenica 3 dicembre) e ai concerti itineranti del Corpo Musicale Folkloristico di Primiero, dei Pastori di Natale, del Dolomiti Horn Ensemble, della Funktrop Christmas Band e degli Zampognari Friulani. Immancabile poi un giretto per le vie del centro con l’Asino Bus in groppa agli asinelli e ai pony dell’Agritur Dalaip dei Pape.

Queste le date del Mercatino di Natale 2023 di Siror: domenica 3 dicembre, venerdì 8 dicembre, sabato 9 dicembre, domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre, sempre a partire dalle ore 10:30. Questo il programma completo:

Vista la vicinanza al comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza-Passo Rolle la visita al Mercatino di Natale di Siror diventerà anche un’ottima occasione da abbinare ad una divertente sciata o una rilassante escursione sulla neve.

GLI ALTRI EVENTI NATALIZI AI PIEDI DELLE PALE

Anche a Fiera di Primiero lungo la contrada del centro storico, nel corso delle festività natalizie saranno presenti le caratteristiche casette di legno allestite dai commercianti, dove trovare tanti spunti originali e scoprire e degustare le prelibatezze del territorio. L’atmosfera sarà resa ancor più magica dalla suggestiva presenza dei Krampus (sfilata in programma sabato 9 dicembre), di San Nicolò e da una carrozza trainata da cavalli, ideale per un romantico giro panoramico dell’intera contrada illuminata. Sabato 30 e domenica 31 dicembre da non perdere gli appuntamenti musicali con il Coro Vanoi, l’Orchestra Sinfonica delle Alpi e il Coro Sass Maor, mentre sabato 6 gennaio sarà la volta delle cornamuse della Veneto Piping School. Per maggiori informazioni e il programma completo di Natale Insieme:

Anche quest’anno il periodo del Natale avrà per protagonista il Villaggio degli intrecci, un vero e proprio villaggio popolato dagli gnomi che animerà il parco Clarofonte di Transacqua (Primiero San Martino di Castrozza) dal 7 dicembre all’8 gennaio, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’atmosfera d’incanto legata ai riti, ai racconti e ai profumi dell’inverno. A guidare gli ospiti all’interno del villaggio ci sarà gnomo Guglielmo che racconterà attraverso parole, suoni e suggestioni le case, le abitudini e le particolarità di queste piccole creature della tradizione nordica. Dalla Radura degli gnomi, alla Bottega dell’ingegno, passando per l’Albero dei racconti, la Piazza del Giocabosco, la Locanda ai due torrenti e la Casetta delle erbe e i profumi del bosco, il villaggio proporrà installazioni fisse ed allestimenti temporanei, giochi e laboratori, canzoni e racconti, enigmi e indovinelli, percorsi e tesori, tra abeti decorati, luci, ceppi, ghirlande e gnomi. Questo il calendario delle attività al Villaggio degli Intrecci:

Ma non finisce qui. A Tonadico dall’8 dicembre al 7 gennaio torna “Di presepe in presepe”, la mostra diffusa di presepi artigianali realizzati da famiglie, artisti, scuola materna, negozianti del borgo e associazioni locali dislocati in tutto il paese di Tonadico, dal centro storico alla sua campagna, fino alla Casa del Cibo di Palazzo Scopoli, sede di un corposo programma di attività dedicate al food e i prodotti del territorio. Non mancheranno inoltre concerti musicali, conferenze a tema, laboratori culinari e gli appuntamenti In carrozza con gusto, realizzati in collaborazione con il Caseificio di Primiero. Questo il programma completo delle attività della Casa del Cibo di Palazzo Scopoli:

Da non perdere poi l’Angolo Artigianale Natalizio organizzato alle ex Sieghe di Imer dal 27 al 30 dicembre. Saranno numerosi gli hobbisti che si alterneranno sui banchi decorati a festa delle Sieghe che daranno vita ad una serie di creazioni in metallo, vetro, legno, lana e tanto altro. Da provare anche la scuola di traforo con Mario Nicolao. Non mancherà poi la consueta Corsa di Befane e Babbi Natale in programma sabato 30 dicembre attraverso le vie del borgo di Imer.

Nella Valle del Vanoi le festività natalizie saranno celebrate con il gradito ritorno del Presepe Vivente, a cura della Proloco di Prade, Cicona e Zortea. Saranno allestite diverse postazioni che ricostruiranno la storia della nascita di Gesù e le vicende ad essa congiunte. Il tutto ambientato in contesto paesaggistico caratterizzato dalla presenza di figuranti, animali della fattoria e scene di vita quotidiana dell’epoca. A concludere vin Brulè, panettone e pandoro per tutti. Il Presepe Vivente sarà visibile venerdì 30 dicembre dalle ore 20:30 a Zortea. Domenica 31 dicembre invece appuntamento con la tradizionale Fiaccolata di Fine Anno con gran falò dell’Orso a Caoria dalle ore 18:30.

ph Enrica Pallaver Photography