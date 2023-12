CANALE 5 – “ VERISSIMO “ * OSPITI NEL WEEKEND (9-10 DICEMBRE): « BIANCA BERLINGUER – CHRISTIAN DE SICA – MARTINA COLOMBARI »

09.44 - venerdì 8 dicembre 2023

Sabato 9 e domenica 10 dicembre, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato:

A “Verissimo” l’emozionante racconto di vita di Rita Rusic con su sorella Lierka, Martina Colombari e Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi.

In studio, inoltre, Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e presenza fissa a “Grande Fratello”, dove raccoglie i commenti dei telespettatori.

Torna a Verissimo uno dei volti più amati di “Terra Amara”, l’attrice Melike Ipek Yalova, che nella soap interpreta il personaggio di Müjgan.

Infine, amiche nella vita e sul palco: Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani a teatro con la commedia “Donne in pericolo”.

Domenica:

Silvia Toffanin intervista la giornalista Bianca Berlinguer, conduttrice di “E’ Sempre Cartabianca”, il talk di attualità e politica, in onda, con grande successo, su Retequattro.

Inoltre, in studio un attore e regista di primo piano Christian De Sica e la storia di una lunghissima amicizia, quella tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

Qualche settimana fa proprio a Verissimo, avevano annunciato l’arrivo di due gemelline e domenica Veronica Peparini e il compagno Andreas Müller, torneranno per raccontare come sta procedendo la gravidanza.

Infine, sarà ospite Ida Platano, personaggio molto amato di “Uomini e Donne”, da qualche settimana nuova tronista del programma di Maria De Filippi.