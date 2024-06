PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COMUNITÀ ITALIANA: GALATEO, «RIFLETTORI SULLA SUA RECENTE STORIA, CON ATTENZIONE AGLI ULTIMI VENT’ANNI»

15.40 - giovedì 6 giugno 2024

Galateo: riflettori sulla storia recente della comunità italiana. L’assessore alla Cultura italiana ha avviato una ricerca sulla storia della comunità italiana dell’Alto Adige, con particolare attenzione agli ultimi vent’anni. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano, Marco Galateo, ha inserito tra gli obiettivi più importanti dei suoi primi mesi quale assessore alla Cultura italiana quello di avviare una ricerca dettagliata sulla storia della comunità italiana in Alto Adige, con particolare focus sugli ultimi vent’anni.

Sono già stati avviati contatti con associazioni, associazioni di categoria, media e varie personalità affinché comincino a preparare materiale d’archivio, fotografico e video, relativo al periodo in questione. Per la realizzazione del progetto verranno stanziate le risorse economiche necessarie e verrà istituita un’apposita commissione scientifico-culturale. I dettagli del progetto verranno presentati dall’assessore Galateo e dai suoi collaboratori in una conferenza stampa che verrà organizzata prossimamente, in particolare dopo la riunione della nuova Consulta culturale italiana.