APT ROVERETO (TN) * “I NATALI DELLA VALLAGARINA”: PROSSER, “ AUMENTO DI VISITATORI PER BORGHI E CITTÀ, LA MAGIA DELLE TRADIZIONI HA FATTO IL PIENO “

14.45 - sabato 13 gennaio 2024

“I Natali della Vallagarina” sono diventati ormai un marchio che tutti conoscono. Un’idea lanciata dall’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo ormai otto anni fa che mette in sinergia le città e i paesi della valle, ognuno declinando il Natale in base alla propria cultura e alle proprie tradizioni.

A Rovereto i mercatini nel centro storico della città quest’anno sono stati sinonimo di luce e tradizione. Le luminarie e gli allestimenti del verde per la città hanno riscontrato un grande successo, molto eleganti e raffinate. Lungo la via principale del centro, dove si potevano assaggiare tutte le peculiarità della valle e trovare i prodotti tipici e artigianali che caratterizzano il territorio, è stata riscontrata una buona e costante affluenza di visitatori.

L’iniziativa “Natale in Vetrina”, che prevedeva allestimenti natalizi nelle vetrine degli esercenti locali, è statamolto apprezzata. Ottimo risultato anche per il villaggio dei bambini, che assieme alla pista di pattinaggio, ha contribuito a creare un’area “family”. Il grande evento della pianista sospesa assieme al carillon vivente ha incantato i visitatori, portandoli a visitare il mercatino diffuso per la città, mercatino che è stato apprezzato anche per la possibilità di coniugare il tutto con visite ai musei ed altre attività sul territorio.

L’Azienda per il Turismo visto il successo di pubblico dell’anno scorso ha riproposto la bolla dei “Sorsi di Natale” anche per questo Natale, iniziativa che ha riconfermato il successo del progetto. Al Cortile Urbano di via Roma sorgeva la Bolla che permetteva di degustare un buon calice di vino di una delle cantine che costellano la valle. Sorsi di Natale è stata l’enoteca della Vallagarina ospitando un totale di 36 cantine, più di 80 etichette ed ha portato alla vendita di quasi 2.000 bottiglie e più di 13.000 calici. l

La struttura interna alla bolla è stata ideata e allestita grazie alla collaborazione e al supporto tecnico di Metalsistem, in particolare nella persona di Fabio Roncati, amministratore delegato, a cui va la gratitudine dell’Azienda per il Turismo e di tutti i soggetti coinvolti per la competenza e la professionalità dimostrate. Gli stessi produttori, nei sabati di dicembre, hanno proposto delle degustazioni tematiche all’interno della bolla, facendo assaggiare e raccontando le loro migliori etichette. In aggiunta, quest’anno, le degustazioni venivano accompagnate da una proposta di formaggi e prodotti del territorio.

La carta dei formaggi è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione con Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda che ha coinvolto malghe e caseifici delle Valli del Leno e del Monte Baldo, abbinandole con mostarde e confetture e miele di piccole aziende artigianali. Questa novità ha riscontrato un grande successo ed è piaciuta agli avventori della bolla “Sorsi di Natale”. Un consolidamento della partnership con Slow Food dopo la partecipazione al Salone del Camper lo scorso settembre. Occasione nella quale i produttori e gli attivisti dell’associazione del buono pulito e giusto si sono fatti ambasciatori del territorio per promuovere al target camperisti i Natali della Vallagarina e il prodotto turistico lagarino.

Altra novità di quest’anno, il set fotografico allestito all’interno di una casetta, fatta con materiali di riciclo, gestito dai ragazzi del progetto RELAB dell’Associazione Ubalda Girella. Iniziativache ha visto l’adesione di un centinaio di famiglie, per un totale di più di 300 turisti. Ad ogni famiglia sono state scattate trefotografie ricordo di Rovereto e del suo Natale, inviate poi digitalmente e/o stampate informato cartolina al momento. Il riscontro ottenuto è stato complessivamente positivo.

Ad Ala il Natale si è svolto nei preziosi palazzi barocchi che caratterizzano l’abitato ed ha ospitato più di 12.000 visitatori, riscontrando un numero più elevato rispetto all’anno precedente. Di grande successo il weekend di apertura, molto bene anche il ponte dell’Immacolata. Molti i turisti da fuori regione, di grande successo gli spettacoli teatrali e le varie attività organizzate. Sempre apprezzate le visite guidate dei palazzi da parte dei vellutai, le luminarie e gli artisti di strada.

L’enoteca presso Palazzo Malfatti Scherer risultava sempre piena, così come il caffè dell’imperatore presso Palazzo Taddei che offriva the e caffè in compagnia dei vellutai. Si conferma di successo la collaborazione tra il Natale dei Palazzi Barocchi ed il Natale al Castello di Avio, permettendo ai visitatori di muoversi con il servizio navetta. Proprio il giardino del Castello ha ospitato il suggestivo mercatino di Natale dove si potevano degustare prodotti tipici.

Per il Natale 2023 è stato riscontrato un aumento del 35% nell’affluenza rispetto all’anno precedente, confermando un totale di 14.200 visitatori di cui 5.500 solo per il ponte dell’8 dicembre, molti dei quali provenienti da fuori regione. Le attività organizzate hanno riscosso un grande successo e gli espositori hanno espresso la volontà di prolungare la loro permanenza durante i mercatini e di riconfermarla già per l’anno prossimo. Ma la festa continuavaanche al di fuori delle mura, con i presepi, l’intrattenimento musicale e le visite nel borgo di Sabbionara.

Risalendo la Vallagarina, per gli amanti dei presepi tappa obbligatoria a Nomi, dove le corti, i granai e le contrade hanno ospitato anche per questo Natale i presepi monumentali. Iweekend hanno riscontrato maggior affluenza rispetto alla settimana, la domenica soprattutto, accogliendo quasi 11.000 visitatori, locali e da fuori regione.

Castellano ha ospitato un Natale nuovo rispetto agli anni precedenti, un Natale rivolto ai giovani che è stato ampiamente apprezzato. Tante le collaborazioni con le associazioni locali. Successo per le novità di quest’anno, la struttura ad igloo ed ilvillaggio di Natale, situate nel parco delle leggende, che hanno portato più di 500 persone ogni sabato. Apprezzate anche le varie iniziative, le attività per i bambini e l’area “food”.

Isera, da sempre la citta lagarina dell’enogastronomia, ha riproposto anche per il 2023 “Terra Natale” portando più di 1000 persone nelle frazioni del paese. Tutte le attività organizzate si sono rivelate di successo, specialmente la rappresentazione teatrale itinerante ad Isera ed i vari punti ristoro dove poter assaggiare le specialità locali e i piatti della tradizione.

Alle quote più alte, sopra i vigneti ormai dormienti, Brentonico per il 2023 si è proposta una formula diversa per il Natale,offrendo una serie di attività che hanno riscontrato una buona partecipazione. Molto attive anche le associazioni locali impegnate nell’organizzazione delle proposte natalizie, postivi i feedback sulle luminarie in centro e sul “bosco” allestito in via Roma che hanno portato turisti a visitare il paese.

Il viaggio natalizio prosegue a Mori, che con “la Fiaba del Natale” ha riscontrato una buona affluenza anche alle varie iniziative organizzate dal consorzio commercianti coordinato da Confcommercio. Apprezzato da tutti come momento di ritrovo peri locali ed i turisti. Di successo anche le attività per bambini, il concerto della banda, lo spettacolo della befana con più di 100 persone ed i due eventi di punta: Il concerto con il coro Gospel che ha contato più di 400 persone e lo spettacolo di danza verticale con più di 100 spettatori.

Nelle Valli del Leno, Terragnolo tra le varie attività organizzate ha partecipato ai mercatini di Natale di Rovereto all’interno della casetta di APT. L’iniziativa ha riscosso molto successo ed interesse da parte delle Associazioni del Comune di Terragnolo che hanno partecipato in grande numero e con molto entusiasmo. Ottima occasione per approcciare turisti e visitatori. C’è stata molta richiesta da parte di turisti anche esteri sulle strutture ricettive e attività proposte in Valle. Il tradizionale mercatino di Natale nella località Zoreri ha riscontrato un’ottima affluenza e partecipazione anche esterna, così come la camminata tra i presepi. Novità di quest’anno l’iniziativa “Din Don Dosso”, una serie di appuntamenti nati principalmente come incontri per la comunità, con eventi organizzati dalle Associazioni in una cornice di paesaggio natalizio.

A Trambileno successo per la mostra dei presepi realizzati dai residenti e dalle organizzazioni locali.

In Vallarsa straordinaria affluenza al tradizionale Villaggio di Natale a Camposilvano grazie alla sfilata dei Krampus, molti i visitatori da fuori regione per assistere allo spettacolo. Di successo anche i mercatini, gli stand enogastronomici per le vie del paese e la pista del ghiaccio a Riva di Vallarsa.

Per la Destra Adige Nogaredo ha ospitato la pista del ghiaccio “Snowgaredo”, contando più di 100 noleggi al giorno di cui l’80% erano bambini e famiglie. Le giornate con maggior affluenza risultano essere quelle del 3, 8 e 10 dicembre. Apprezzata anche l’offerta enogastronomica e gli eventi proposti.

Molti i visitatori anche a Volano, di cui un 70% di locali e il restante 30% turisti da fuori regione. Apprezzati molto i mercatini, soprattutto gli stand gastronomici, di successo i concerti e l’evento della befana che ha portato più di 300 visitatori. Il villaggio di Natale con la sua magica atmosfera natalizia è piaciuto molto, soprattutto perché localizzato nella Piazza.

Importante il lavoro svolto dallo staff di Apt nel coordinamento e nella gestione di una campagna crossmediale di comunicazione de “I Natali della Vallagarina”. APT ha gestito grafica, stampa e distribuzione del materiale editoriale relativo al progetto, creando, tra le altre, anche nuove occasioni di visibilità e promozione in punti strategici ad alto flusso di visitatori come le stazioni dei treni di Verona e Rovereto e in centro a Rovereto, in Corso Rosmini, attraverso una campagna promozionale sul ledwall ad alto impatto visivo installato da Apt ad inizio dicembre.

Di successo la campagna social e digital che ha avuto una copertura di 530.100 persone totali raggiunte e più di 45.200 persone che hanno visitato la pagina sul nostro sito cliccando sul link, importanti anche le newsletter dedicate e le citazioni nelle newsletter settimanali, diffuse attraverso gli operatori turistici lagarini, a tutti i turisti in visita. Hanno contribuito alla promozione dei Natali gli spot e le puntate tv realizzate che hanno ottenuto un ottimo sharing promuovendo i vari Natali della Vallagarina. Molti gli articoli dedicati ai “Natali” da parte dei giornali e delle testate online. Sono stati anche pubblicati articoli di giornale su target e bacini di particolare interesse (es. Corriere del Triveneto, L’Adige, L’Arena, Il Giornale di Vicenza…).

Inoltre, APT ha provveduto a coordinare uno shooting foto e video, avvalendosi della preziosa collaborazione di giovani e talentuosi professionisti e raggiungendo i luoghi maggiormente significativi della Vallagarina.

Gli operatori turistici locali, sia ristoranti che strutture ricettive,hanno riscontrato un buon afflusso di visitatori, tra locali e turisti,costantemente in crescita rispetto agli anni precedenti. Questo è dimostrato anche dai dati sulle presenze in possesso di Apt chevede un significativo aumento sul mese di dicembre rispetto all’anno 2022.

“Un plauso e ringraziamento a tutti i Comuni della Vallagarina, ai comitati organizzatori, alle associazioni e ai volontari che da anni si spendono per la riuscita delle proprie iniziative natalizie, alla Comunità della Vallagarina, alle cantine e ai collaboratori che lavorano nella bolla, ai produttori e alle realtà che animano le casette del mercatino di Natale, a Metalsistem, a Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda, all’Associazione Ubalda Girella – progetto RELAB, alla Cooperativa Casa del Vino e alla Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto” conclude Giulio ProsserPresidente ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.