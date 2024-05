APT ROVERETO (TN) * GRANDE GUERRA IN VALLAGARINA: « TURISMO, AL VIA DOMENICA 19 MAGGIO LE ESCURSIONI GUIDATE SUI “SENTIERI PARLANTI”»

11.53 - mercoledì 15 maggio 2024

Grande Guerra in Vallagarina. In distribuzione la mappa che racconta luoghi e percorsi della memoria tra Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Al via domenica 19 maggio le escursioni guidate sui “Sentieri parlanti” Nasce dalla collaborazione tra Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo e Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto la mappa dedicata a chi vuole ripercorrere i sentieri della storia in Vallagarina. L’iniziativa, condivisa con i Comuni della Vallagarina e sostenuta dalla Comunità di Valle, è uno strumento informativo bilingue (italiano e inglese), utile a chi voglia approfondire la conoscenza delle testimonianze della Prima Guerra Mondiale sul territorio lagarino.

Un primo focus è sui luoghi della memoria, fruibili al pubblico secondo gli orari di apertura riportati sul portale visitrovereto.it: Museo della Guerra, Campana dei Caduti e Sacrario Militare Castel Dante a Rovereto e Forte Pozzacchio nel Comune di Trambileno. Si segnalano inoltre 20 percorsi escursionistici a tema suddivisi per area geografica (Monte Pasubio, Monte Zugna, Vallagarina, Val di Gresta, Monte Baldo e Monti Lessini), completi di lunghezza, tempi di percorrenza e tracce gpx. In mappa sono posizionati i punti di interesse e le distanze temporali per raggiungere il parcheggio più vicino al punto di partenza dei percorsi. Viene inoltre inserito un rimando al Sentiero della Pace, il tracciato che si snoda per circa 600 km di cui 145 in Vallagarina, seguendo la linea del fronte italo-austriaco della Prima Guerra Mondiale.

Il lancio della mappa, distribuita gratuitamente da Museo della Guerra, Apt e Comuni della Vallagarina, è accompagnato da una proposta di escursioni guidate riunite nel format dal titolo “Sentieri Parlanti”. Il primo appuntamento è domenica 19 maggio con ritrovo alle 9.30 al parcheggio di Manzano, destinazione Trincee del Nagià Grom nel Comune di Mori. Sabato 15 giugno si va alla scoperta del Corno della Paura sul Monte Baldo (ritrovo al camping Bellavista alle 9). Sabato 6 luglio l’itinerario si snoda sulle pendici del Monte Zugna (ritrovo alle 9.30 al Rifugio Malga Zugna). Domenica 4 agosto la meta è Monte Corno Battisti sul Massiccio del Pasubio (ritrovo alle 9.30 al Parcheggio Sassom, Pian del Cheserle). Chiude il ciclo delle cinque escursioni in calendario l’appuntamento alla scoperta della Lessinia Trentina, destinazione Busoni della Sega di Ala, fissato per domenica 15 settembre (ritrovo alle 9.30 alla Sega di Ala, vicino alla chiesetta di San Rocco).

Tutte le escursioni sono in compagnia degli Accompagnatori di Territorio e prevedono un minimo di 6 e un massimo di 25 partecipanti. Attività su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente l’uscita, al costo di € 15 per gli adulti, € 7 tariffa ridotta per bambini dai 10 ai 15 anni compiuti, gratuito per bambini fino a 9 anni compiuti – esclusa l’attività del 15 giugno, gratuita per tutti e a cura del Parco Naturale Locale del Monte Baldo. Le prenotazioni vanno effettuate sul sito dell’Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo www.visitrovereto.it o presso l’ufficio informazioni di Corso Rosmini, 21 a Rovereto.