SET DISTRIBUZIONE SPA * ASSEMBLEA SOCI – ESERCIZIO 2022: « RISULTATO NETTO A 11,5 MILIONI / VALORE PRODUZIONE A 125,5 MLN / INDEBITAMENTO NETTO A 77 MLN »

12.16 - venerdì 21 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SET Distribuzione Spa: L’Assemblea dei Soci di SET Distribuzione, una delle aziende di eccellenza a livello nazionale nel settore della distribuzione elettrica, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022. Indicatori in calo per l’incidenza di fattori una tantum previsti, obiettivi dell’anno pienamente raggiunti e conferma dei dividendi in linea con gli anni passati.

Valore della produzione a 125,5 milioni di euro (129,9 milioni di euro nel 2021, -3,33%);

Margine operativo lordo (EbitDa) a 42,4 milioni di euro (44,9 milioni di euro nel 2021, -5,60%);

Risultato operativo (Ebit) a 20,6 milioni di euro (25,4 milioni di euro nel 2021, -18,83%);

Risultato netto a 11,5 milioni di euro (17,1 milioni di euro nel 2021, -33,00%);

Indebitamento netto a 77 milioni di euro (65 milioni di euro nel 2021, 19,60%);

Dividendo proposto pari a 0,06 euro per azione (0,06 euro nel 2021);

L’assemblea dei Soci di SET Distribuzione Spa presieduto da Silvia Arlanch ha approvato oggi i risultati d’esercizio al 31 dicembre 2022. Il bilancio presenta risultati positivi. La situazione finanziaria si conferma solida e adeguata a supportare l’andamento futuro delle attività industriali. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022: principali dati economico-finanziari (milioni di euro)

SET Distribuzione nel corso del 2022 ha distribuito 2,6 miliardi di kWh di energia elettrica (2,6 miliardi nel 2021) lungo la rete di distribuzione elettrica che si estende oggi per 12.620 Km (12.383 Km nel 2020).

L’anno 2022 è stato caratterizzato dalle tensioni sui mercati internazionali delle materie prime e dell’energia. La Società ha portato a termine con successo il proprio piano di investimenti gestendo la scarsità di materie prime e prodotti associata anche a dinamiche rialziste dei prezzi. Le tensioni geopolitiche hanno accelerato la spinta dell’Unione Europea verso la transizione energetica, con molteplici interventi legislativi che hanno innalzato gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale favorendo l’utilizzo del vettore elettrico in tutti i settori. Dal punto di vista operativo, il 2022 è stato caratterizzato da un’ulteriore crescita delle attività richieste dai clienti, sia per nuove connessioni e aumenti di potenza in tutti i comparti, legate agli interventi di rinnovo edilizio, spinti dagli incentivi governativi. Particolarmente significativo lo sforzo della Società per la connessione degli impianti di produzione, che nel 2022 sono stati oltre 3.500 rispetto ai 1.100 dell’anno precedente.

La Società ha confermato investimenti per 37,5 milioni di euro nel 2022 (34,8 milioni di euro nel 2021). Gli investimenti tecnici hanno promosso il rinnovo degli impianti, l’innovazione tecnologica, orientata ad una gestione ottimale dei flussi di energia immessi nelle reti dagli impianti di generazione distribuita e, più in generale, il miglioramento delle performance della rete nel sostenere la crescita dei consumi generata dalla transizione energetica. Gli investimenti hanno riguardato anche iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale delle attività operative, come il ripristino del bosco grazie all’interramento delle linee elettriche aeree, la progressiva riduzione dei trasformatori installati su palo, l’adozione di interruttori privi di gas climalterante, l’utilizzo di olio di origine vegetale all’interno dei trasformatori.

A fine anno è iniziato il piano massivo di cambio contatori che durerà un triennio. Un importante programma di investimento che prevede la sostituzione di oltre 380.000 contatori nei comuni serviti da SET Distribuzione. Il piano porterà in tutte le case, le aziende e gli enti pubblici del Trentino nuovi contatori digitali di seconda generazione. Con questo piano SET contribuisce agli obiettivi nazionali per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, accompagnando i trentini verso un futuro più smart e green.

“L’amministratore delegato di Set Distribuzione, Francesco Faccioli, ha dichiarato: ” Alcuni fattori una tantum esterni (tra cui WACC in calo) hanno peggiorato gli indicatori economici rispetto all’esercizio precedente ma sono stati pienamente raggiunti i target che avevamo definito. Sono stati realizzati tutti gli investimenti pianificati che ci permettono di affrontare con fiducia la futura crescita dei consumi elettrici e l’aumento della produzione da fonti rinnovabili. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti, nonostante le difficoltà causate dal contesto internazionale. Continueremo ad investire in tecnologie all’avanguardia e ad adottare pratiche sostenibili, mantenendo al centro il servizio ai nostri clienti e la qualità del nostro lavoro.”

Dividendi

L’Assemblea dei Soci ha approvato la distribuzione dei dividendi, per un valore di 0,06 per ogni azione, che ammontano complessivamente a 7,2 milioni di euro.