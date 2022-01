MYNET TRENTINO * MORI (TN): « SI ESPANDE LA RETE IN FIBRA OTTICA, NUOVI COLLEGAMENTI PREVISTI IN ZONA INDUSTRIALE ED A BESAGNO »

10:29 - 14/01/2022

È stata una delle prime località della provincia di Trento ad essere raggiunta dalla fibra ottica di Mynet Trentino: si tratta di Mori, punto di partenza con la frazione di Besagno dell’imponente progetto di infrastrutturazione in fibra ottica pura guidato dall’operatore di telecomunicazioni locale che prosegue sul territorio ancora oggi, con l’obiettivo di portare infrastrutture e tecnologia in zone produttive ad alto potenziale ma localizzate geograficamente in aree distanti dai grandi centri industriali.

Nella piccola località alle pendici del Monte Baldo, Mynet Trentino aveva realizzato nel 2018 l’estensione della sua rete ottica partendo dalle infrastrutture esistenti per raggiungere tutti i civici contrattualizzati (oltre una cinquantina), con la prospettiva di potenziare e capillarizzare i collegamenti ottici in direzione di tutte le 200 unità immobiliari insediate nell’ambito della frazione. L’operazione si era concretizzata nell’arco di un anno e mezzo dall’approvazione dei progetti e dalla presentazione delle pratiche agli enti preposti, concludendosi nella seconda metà del 2019.

Da allora, la presenza dell’operatore locale sul territorio di Mori si è progressivamente rafforzata: nuove utenze aggiuntive sono state collegate nei mesi successivi, così come previsto dai progetti iniziali; nel frattempo, è stata rilegata la zona artigianale-industriale del capoluogo, grazie anche alla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e gli operatori economici. L’azione di sviluppo della rete in fibra ottica proprietaria di Mynet Trentino, a distanza di più di tre anni dai primi interventi, prosegue ancora oggi: nuovi allacci di medie e grandi realtà produttive sono in programma nell’area per tutto il mese di gennaio.

«MyNet ha una forte presenza in Trentino, dove ha realizzato massicci progetti garantendo il collegamento in fibra ottica a imprese localizzate in aree che non erano precedentemente raggiunte da questo tipo di rete ad altissima velocità – spiega il Presidente di Mynet Trentino, Giovanni Zorzoni. – La fibra ottica è un’esigenza imprescindibile per le aree industriali e artigianali del Trentino, che nell’operatività quotidiana hanno bisogno di altissima velocità per la trasmissione dei dati in rete, con conseguente aumento di efficienza, produttività e competitività».

