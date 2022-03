MASCHIO (ONDA CIVICA) * MOVIDA – TRENTO: « DISTURBO DELLA QUIETE NOTTURNA, PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA SENZA ALCUN SEGNALE DI MIGLIORAMENTO »

9.11 - lunedì 21 marzo 2022

L’incubo per i residenti di Santa Maria Maddalena, le esagerazioni di orario e disturbo in Via Cavour, le consuete ormai latrine di Vicolo Bellesini e Piazza Santa Teresa Verzeri, il parcheggio selvaggio e le violazioni di Piazza G. Cantore.

Arriva la primavera e tutto è come prima nonostante le richieste di aiuto da parte dei residenti da anni sotto scacco.

E ricordo che da anni è finita la campagna elettorale, da mesi è stato approvato il regolamento, da settimane individuati i responsabili dell’organo di monitoraggio ma tutto prosegue ancora come e più di prima.

Per questi motivi chiedo al Sindaco quale sia lo stato di applicazione del regolamento in merito sopratutto alle zona sopra citate.

*

Andrea Maschio

Consigliere comunale