APT ALPE CIMBRA (TN) * “DRAGO VAIA TRAIL“: « LA GARA PODISTICA PER RICOSTRUIRE L’OPERA DISTRUTTA DA UN INCENDIO, A LAVARONE IL 29/10 »

10.10 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpe Cimbra (Tn): È tutto pronto per il 1° DRAGO VAIA TRAIL. Un trail per far rinascere il Drago Vaia! Per parlare della prima edizione del Drago Vaia Trail, in programma il prossimo 29 ottobre a Lavarone (TN) non si può prescindere da quanto avvenuto lo scorso 22 agosto quando un incendio doloso ha distrutto l’installazione creata dall’artista Marco Martalar con 2.000 pezzi di radici di alberi divelti dalla tempesta Vaia. Era un richiamo turistico il drago di legno alato, il più grande in Europa, distrutto senza una ragione, disprezzando un lavoro artigianale durato mesi.

La Sportiva 7 Comuni, la società che ha creato e portato a un grande successo la Strafexpedition ha deciso di lanciare una prova podistica capace non solo di ricordare l’evento ma anche di portare alla sua ricostruzione, trovando grande interesse e sostegno nel Comune, nell’Ufficio Turistico e nella Pro Loco di Lavarone oltre che nell’APT Alpecimbra.

Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a tal fine. La prova è allestita su due distanze: la 20 km per un dislivello di 572 metri e la 10 km per 250 metri. Prevista anche la passeggiata di 3 km aperta a tutti. Lo start verrà dato alle ore 10:00 dalla località Gionghi di Lavarone, alle 10:15 il via alla Drago Vaia Family, alle 12:00 l’apertura del Pasta Party per tutti i concorrenti.

Verranno premiati a fine gara i primi 5 assoluti e i primi 3 della categoria Over 50. Il costo delle iscrizioni è di 22 euro per la gara lunga e 17 per la breve, con termine il 15 ottobre poi sono previsti aumenti e considerando l’aspetto benefico dell’evento è consigliabile affrettarsi. Previsto anche un tetto massimo di 300 concorrenti per ogni distanza. 5 euro invece per la prova non competitiva.