APSS TRENTINO * SECONDO OPEN DAY VACCINALE : « IL 29/12 ACCESSO SENZA PRENOTAZIONE AD ARCO – BORGO VALSUGANA – CAVALESE – CLES – MEZZOLOMBARDO – PERGINE – ROVERETO – TRENTO »

11.26 - giovedì 28 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La vaccinazione rappresenta un atto di responsabilità individuale e collettiva ed è tuttora l’arma più efficace nella prevenzione delle forme gravi della malattia. Dopo il primo open day di due settimane fa, in cui hanno aderito oltre 2.800 persone, domani 29 dicembre sarà nuovamente possibile ricevere, senza prenotazione, il vaccino contro il Covid nei centri vaccinali dell’Apss di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione di Trento e Trento. Otto centri saranno aperti in orario mattutino, dalle ore 9 alle ore 13, mentre Rovereto osserverà un orario pomeridiano, dalle 14 alle 18. Non sarà necessaria alcuna prenotazione e sarà disponibile anche la vaccinazione antinfluenzale.

Il vaccino anti Covid-19 somministrato sarà Comirnaty Omicron, formulato per fornire una protezione di 12 mesi e raccomandato a distanza di almeno tre mesi dall’ultima dose di vaccino o dopo l’ultima infezione, indipendentemente dal numero di dosi ricevute o dalle precedenti diagnosi di infezione. È importante sottolineare che l’aver contratto la malattia non costituisce una controindicazione alla vaccinazione. Una singola dose di vaccino è indicata anche per chi non si è mai vaccinato (ciclo primario). Per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni che non hanno completato il ciclo primario o non hanno avuto alcuna infezione, sono raccomandate tre dosi di vaccino.

Al momento della somministrazione del vaccino contro il Covid sarà possibile effettuare anche quello antinfluenzale (rivolto principalmente agli over 60 e a coloro che presentano patologie).

Open day – indirizzi centri vaccinali

ARCO – Palazzo Le palme – largo Arciduca d’Asburgo 1

BORGO VALSUGANA – sede Protezione Civile – via Giuseppe Gozzer 39

CAVALESE – Centro Congressi Palafiemme – via Fratelli Bronzetti 64

CLES – palazzina ex-geriatrico – via Degasperi 41

MEZZOLOMBARDO – Centro sanitario San Giovanni – via degli Alpini 11/A

PERGINE VALSUGANA – Ospedale riabilitativo Villa Rosa – via Spolverine 84

ROVERETO – Centro vaccinale ex Manifattur