A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: SAMUELE FRANCESCO SPALLUTO: « È IL NUOVO GIOCATORE DEI GIALLOBLÙ, RESTERÀ FINO A GIUGNO 2024 »

14.22 - giovedì 1 febbraio 2024

Samuele Francesco Spalluto è un nuovo giocatore del Trento. L’attaccante classe 2001 di proprietà del Monopoli si lega al club di via Sanseverino fino a giugno 2024. Spalluto, dopo aver vestito la maglia delle giovanili della Fiorentina, in questa prima parte di stagione ha giocato al Monopoli.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione) da S. S. Monopoli 1966 i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuele Francesco Spalluto.

Nato a San Pietro Vernotico (BR) il 15 febbraio 2001, Spalluto cresce nelle giovanili della Fiorentina sino ad arrivare nella formazione Primavera. Con la maglia viola, nella stagione 2020-2021 colleziona 21 presenze con 4 gol, mentre, in quella successiva, sempre in Primavera, 30 presenze e 14 reti tra Campionato e Coppa di categoria.

Con la Fiorentina vince due volte la Coppa Italia Primavera, ottenendo nel 2021 il titolo di miglior marcatore della competizione con 6 reti. La buona stagione con i giovani della Fiorentina, gli consente di passare tra i professionisti. Così, nella stagione 2021-2022, indossa la maglia del Gubbio, in Serie C, scendendo in campo 30 volte e segnando 11 reti tra Campionato e Coppa Italia. L’anno successivo si divide tra la Ternana, in Serie B, dove colleziona 3 presenze, e il Novara, in serie C, dove indossa la maglia in 14 occasioni, segnando 2 reti. Durante questi primi sei mesi di stagione colleziona 18 presenze al Monopoli, nel girone C di Serie C.

Samuele Francesco Spalluto è pronto per vestire la maglia Gialloblù: “La trattativa è stata molto veloce. Ho scelto di trasferirmi al Trento perché sono convinto sia un Club ambizioso e nel quale si può fare bene. Non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali”. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Samuele Francesco Spalluto e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.