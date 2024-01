A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « LA RETE DI MINESSO DECIDE LA SFIDA, I GIALLOBLÙ SCONFITTI 0-1 DALLA TRIESTINA »

18.34 - domenica 7 gennaio 2024

La rete di Minesso nei minuti finali gela il Briamasco: a Trento passa la Triestina che s’impone 1-0. Nella ventesima giornata di Serie C Now i Gialloblù vengono sconfitti 0-1 dalla Triestina. A decidere la sfida è la rete realizzata nell’ultimo minuto di gara da Minesso. Sabato 13 gennaio alle ore 18:30 appuntamento allo ‘Stadio Comunale di Caravaggio’ contro l’Atalanta Under23.

Nella ventesima giornata di Serie C Now il Trento esce sconfitto dallo Stadio Briamasco per 0-1. La rete degli ospiti giunge negli istanti finali di gara quando Minesso, all’89’, batte Russo con una conclusione dal limite dell’area e decide la gara. Cronaca. Mister Tedino conferma il 3-5-2 con Russo a protezione dei pali e il terzetto difensivo formato da Barison, Ferri e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Frosinini, Rada, Sangalli, Di Cosmo e Garcia Tena. In attacco spazio invece alla coppia formata da Petrovic e Anastasia. Il primo squillo della gara è di marca ospite con la conclusione, calciata direttamente da calcio di punizione da D’Urso dopo 120 secondi, che impegna Russo.

La risposta del Trento si concretizza al 20’ con il tiro di Petrovic che Matosevic para senza particolari problemi. Al 40’ è ancora la Triestina a rendersi pericolosa con il tiro dal limite dell’area di Vallocchia, ben respinto da Russo. Nel secondo tempo, all’ora di gioco, gli aquilotti vanno a centimetri dal vantaggio grazie alla deviazione aerea di Di Cosmo che di testa non prende la porta per pochi centimetri. Immediata la reazione dei giuliani che con Vertainen colpiscono il palo. Poco prima della mezz’ora del secondo tempo la Triestina impegna il portiere trentino con la punizione calciata precisamente da Gunduz. Nel finale arriva la doccia gelata per gli aquilotti: la Triestina recupera palla nella trequarti e con Minesso calcia in porta dal limite dell’area. La conclusione del centrocampista batte Russo e consegna i tre punti alla formazione di Tesser. Subita la rete, nei minuti di recupero, il Trento ci prova prima con Rada e poi con Russo ma il punteggio rimane invariato. Ora il Trento è al dodicesimo posto in graduatoria con 25 punti, in coabitazione con Legnago Salus e Lumezzane. Sabato 13 gennaio gli uomini di Bruno Tedino torneranno in campo alle ore 18:30 allo ‘Stadio Comunale di Caravaggio’ contro l’Atalanta Under23.

TABELLINO.

A.C. TRENTO 1921 – U.S. TRIESTINA 0-1 (0-0)

Reti: 44’st Minesso

TRENTO (3-5-2): Russo; Barison (21’st Vitturini), Ferri, Obaretin; Frosinini Rada, Sangalli, Di Cosmo (21’st Giannotti), Garcia Tena; Petrovic, Anastasia (37’st Brevi). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Pasquato, Galazzini, Ruffato. Allenatore: Bruno Tedino

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Moretti, Struna, Anzolin; Pierobon (18’st Gunduz), Correia, Vallocchia (43’st Minesso); D’Urso, Finotto (33’st El Azrak), Vertainen. A disposizione: Diakite, Agostino, Ciofani, Kozlowski, Fofana, Rizzo, Crosara, Pavlev. Allenatore: Attilio Tesser

ARBITRO: Sig. Andrea Calzavara di Varese

ASSISTENTI: Marco Porcheddu di Oristano e Michele Colavito di Bari

IV UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma

NOTE: pomeriggio invernale, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 2°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 29’pt Di Cosmo, 36’pt Germano, 27’st Rada. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 1300 circa

INTERVISTE.

BRUNO TEDINO.

“Per la prima volta in stagione abbiamo subito una rete nei minuti finali di partita. Purtroppo, questo pomeriggio, abbiamo perso troppe palle in uscita e quest’errore ci è costato caro. Io non accampo mai scuse ma oggi gli avversari erano forti e ci hanno fatto spendere molte energie. Pertanto, commettere alcuni errori, può anche starci. Ci dispiace però che questi siano stati così determinanti. Sono le regole del gioco per chi fa questo mestiere ed è una cosa da mettere in preventivo. Quello che avremmo potuto fare meglio è il gioco sulle fasce perché da una parte abbiamo fatto meglio rispetto all’altra. La proposta lavorativa, quando avevamo la palla, è stata insufficiente e dato che io sono l’allenatore sono il primo a dover essere messo in discussione. Secondo me comunque oggi la squadra è stata equilibrata nella fase di non possesso, specialmente nella seconda parte del primo tempo e durante l’intera seconda frazione. In queste siamo riuscite a contenere gli attacchi della Triestina, che è una squadra forte e mai facile da affrontare”.

ALBERTO BARISON.

“Oggi penso che la squadra si sia difesa bene. Non siamo però riusciti a ripartire come avremmo voluto fare e purtroppo alla fine della partita la Triestina ci ha punito con una grande giocata. Sono contento di essere tornato titolare: in alcuni periodi di quest’anno non sono stato benissimo ma, grazie al lavoro, ora mi sento meglio e pronto per giocare con maggior continuità. Perdere così ci brucia, anche perché di fronte avevamo una delle squadre più forti del girone. Dobbiamo però portare a casa quanto di positivo c’è stato anche oggi. Non dobbiamo commettere l’errore di buttarci giù ma, anzi, dobbiamo lavorare per continuare a migliorarci”.