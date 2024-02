A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «AL VIA LA CAMPAGNA MINI ABBONAMENTI PER LE ULTIME SEI PARTITE CASALINGHE, PREZZI SPECIALI IN TUTTI I SETTORI »

13.11 - mercoledì 21 febbraio 2024

Al via la campagna di Mini Abbonamenti A.C. Trento 1921 per le ultime sei partite casalinghe: prezzi speciali in tutti i settori

Prenderà il via domani mattina la campagna di mini abbonamenti per le ultime sei partite casalinghe del Trento per il campionato Serie C Now. L’iniziativa promossa dal Club, in collaborazione con DAO CONAD, riguarderà le sfide contro Pro Patria, Virtus Verona, Mantova, Giana Erminio, Pro Vercelli e Renate.

A.C. Trento 1921 comunica che da giovedì 22 febbraio, sino alle ore 12 di giovedì 29 febbraio, sarà possibile sottoscrivere un Mini Abbonamento per assistere, ad un prezzo agevolato, a tutte le restanti gare casalinghe del campionato di Serie C NOW 2023/24. La nuova campagna è promossa dal Club in collaborazione con il proprio main sponsor DAO CONAD.

LE PARTITE COMPRESE

Le sei gare comprese nel Mini Abbonamento sono:

· Trento – Pro Patria, venerdì 1° marzo, ore 20.45

· Trento – Virtus Verona, sabato 9 marzo, ore 16.15

· Trento – Mantova, sabato 23 marzo, ore 14.00

· Trento – Giana Erminio, sabato 6 aprile, ore 16.15

· Trento – Pro Vercelli, sabato 13 aprile, ore 18.30

· Trento – Renate, domenica 28 aprile, ore 16.30

PREZZI

· TRIBUNA NORD CENTRALE: 75 € (INTERO), 36 € (RIDOTTO DONNE/OVER65), 9 € (RIDOTTO U14)

· TRIBUNA NORD LATERALE: 42 € (INTERO), 21 € (RIDOTTO DONNE/OVER 65), 9 € (RIDOTTO U14)

· TRIBUNA SUD: 36 € (INTERO), 18 € (RIDOTTO DONNE/OVER 65), 9 € (RIDOTTO U14)

· CURVA MAIR: 36 € (INTERO), 18 € (RIDOTTO DONNE/OVER 65), 9 € (RIDOTTO U14)

CONVENIENZA E RISPARMIO

·

Risparmio del 50% sul costo totale dei biglietti;

· Con il Mini abbonamento si avrà la certezza del posto in occasione delle sei gare casalinghe;

· Un solo biglietto valido per accedere a tutte le partite, evitando di doverlo acquistare di volta in volta.

Si ricorda che i Mini Abbonamenti sono personali e non sono rimborsabili o cedibili.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo https://www.actrento.com/abbonamenti/ oppure scrivere una mail a biglietteria@actrento.com.