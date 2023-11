DELITTO CECCHETTIN * LIBRO GIULIANO GUZZO: « “MASCHIO BIANCO ETERO E CATTOLICO”, – IL LIBRO IN DIFESA DELL’UOMO »

09.28 - giovedì 23 novembre 2023

In questi giorni in cui, a seguito del tragico delitto Cecchettin, si è fortemente riacceso il dibattito sul patriarcato e sulla violenza delle donne – e quindi sulle responsabilità degli uomini -, e molte personalità anche famose hanno puntato il dito contro «l’uomo colpevole», un nuovo libro racconta una storia ben diversa su questi temi. Si tratta di Maschio bianco etero & cattolico – L’uomo colpevole di tutto (Il Timone 2023, pp.152), l’ultima fatica di Giuliano Guzzo, sociologo e giornalista, caporedattore del mensile Il Timone e firma del quotidiano nazionale La Verità.

In breve, in questo libro – che si trova o è ordinabile in tutte le librerie – si smascherano, citando statistiche e opinioni spesso di criminologhe donne, gli stereotipi che vorrebbero il maschio esclusivamente responsabile di vittima e la donna esclusivamente vittima. Non solo. Come si mostra che la violenza non ha genere, si dimostra anche come il razzismo non abbia etnia, denunciando in particolare quel pregiudizio «anti bianco» che sta dilagando nell’Occidente sempre più succube della cultura woke e prono ad ogni rivendicazione del movimento Lgbt+.

Infine, Maschio bianco etero & cattolico si sofferma, come dice già il titolo dell’opera, sul pregiudizio «anti cattolico» – l’«ultimo pregiudizio oggi accettabile», ha osservato un eminente sociologo citato nel libro; e lo fa dimostrando come, al contrario, dobbiamo al Cattolicesimo, alla cultura cristiana e alla stessa Chiesa il meglio della civiltà occidentale: l’invenzione del concetto di persona umana, l’affermazione dei diritti dei bambini e delle donne, la nascita della scienza moderna, degli ospedali e molto altro. Si tratta insomma d’un libro fortemente provocatorio, di cui ha parlato Il Foglio, già recensito da Il Giornale.it e ripreso da Dagospia, che si annuncia come un nuovo caso editoriale.