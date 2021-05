QUESTURA DI TRENTO * SICUREZZA: « BLITZ IN PIAZZA DANTE ASSIEME ALLA POLIZIA LOCALE, ARRESTATI QUATTRO SPACCIATORI » (VIDEO)

Nel pomeriggio di ieri gli “Orsi” della Squadra Mobile, in collaborazione con il Nucleo Civico della Polizia Locale di Trento, hanno arrestato 4 spacciatori di hashish ed eroina, rispettivamente 3 di nazionalità nigeriana ed uno libica. I quattro sono stati trovati complessivamente in possesso di circa 30 dosi di hashish e 10 di eroina, di cui alcune già vendute ad acquirenti italiani.

L’attività investigativa, sviluppata dal team investigativo della Questura e del Comune di Trento, che ha portato all’arresto in flagranza, ovvero colti nell’attualità di vendere droga, dei quattro pusher, i tre nigeriani rispettivamente di 21, 29 e 25 anni ed il libico di 36anni, è stata avviata nel primo pomeriggio di ieri

Due agenti, l’uno della Squadra Mobile e l’altro della Polizia Locale, muniti di binocolo ad alta precisione si sono appostati sui palazzi che circondano piazza Dante, monitorando con particolare attenzione i movimenti delle persone ferme nei pressi della statua di Dante Alighieri.

Nel corso dell’avvistamento sono stati notati alcuni italiani avvicinarsi ai 4 spacciatori, conversare con quest’ultimi e ricevere, previa consegna di denaro, un involucro. Inoltre, due dei quattro pusher sono stati visti mentre nascondevano della droga nel prato.

Una volta allontanatisi dalla piazza, precisamente in via Romagnosi ed in via Gazzoletti, gli acquirenti italiani sono stati fermati da altre due squadre degli “Orsi” e del Nucleo Civico, segnalate dalle “vedette” di Polizia e Polizia Locale in piazza Dante. Alla vista degli agenti, ed alla richiesta di consegnare lo stupefacente acquistato, i due giovani, l’uno di 27 anni e l’altro di 21 anni, hanno estratto dalla tasca dei pantaloni 4 dosi di eroina e 5 di hashish.

Una volta avuta certezza che gli involucri ricevuti in cambio del denaro, contenessero sostanza stupefacente, gli agenti hanno dato immediatamente comunicazione alle altre pattuglie posizionate in piazza Dante, confuse tra i passanti che popolano i giardini e sostano sulle panchine del parco.

A questo punto gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Locale hanno circondato il perimetro intorno la statua di Dante Alighieri, per impedire qualunque via di fuga agli spacciatori, e sono piombati sui quattro pusher, presi letteralmente di sorpresa, al punto tale di pensare si trattasse di raid punitivo di altri spacciatori, infastiditi dalla concorrenza. Ma appena resisi conto che in realtà fossero agenti di polizia, i quattro si tranquillizzati e consegnanti senza alcuna resistenza.

Due degli arrestati sono risultati non residenti a Trento e pertanto il Questore ne ha ordinato l’allontanamento mediante foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel capoluogo trentino. Per gli altri sarà adottato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.