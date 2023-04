PAT * OPERE PUBBLICHE: « EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI PROVINCIALI, NUOVE RISORSE PER 36 MILIONI »

15.15 - sabato 22 aprile 2023

Opere pubbliche: con due delibere la Giunta ha aggiornato la programmazione degli interventi nei due settori. Edilizia scolastica e manutenzioni degli edifici provinciali, nuove risorse per oltre 36 milioni. Con due diverse delibere proposte dal presidente Maurizio Fugatti la Giunta provinciale ha aggiornato gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche nel campo dell’edilizia scolastica e della manutenzione degli edifici provinciali.

Sono stanziate ulteriori risorse per oltre 36 milioni complessivi.

Di questi, circa 33 milioni riguardano i nuovi interventi previsti per le scuole, per la realizzazione di nuove sedi scolastiche o la ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento di quelle esistenti.

I rimanenti 3 milioni sono destinati alle manutenzioni straordinarie rivolte su edifici scolastici, strutture socio-assistenziali, Rsa, edifici provinciali, anche con riferimento agli interventi per il risparmio energetico.

Nel dettaglio, per il Piano straordinario degli investimenti di edilizia scolastica la spesa totale aggiornata ammonta a 202.474.240,23 euro, con un aumento di 33.526.125,20 euro.

Viene adeguato in particolare il costo di alcuni interventi, come segue:

“Riva del Garda – Liceo A. Maffei: ampliamento e adeguamento alle norme antisismiche” da 27.119.763,36 a 28.919.763,36 euro (+1.800.000,00 euro);

“Trento – Istituto d’arte Vittoria: ristrutturazione e ampliamento” da 15.434.265,37 a 19.094.265,37 euro (+3.660.000,00 euro);

“Cles – liceo Russell: nuova realizzazione” da 13.070.283,59 a 19.780.283,59 euro (+6.710.000,00 euro);

“Trento – Istituto formazione professionale servizi alla persona e legno S. Pertini: realizzazione nuova sede scolastica” da 27.165.794,46 a 36.927.129,05 euro (+9.761.334,59 euro);

“Tione – Centro formazione professionale – ampliamento per realizzazione laboratorio, spogliatoi e servizi” da 1.117.343,26 a 1.119.880,86 euro (+2.537,60 euro);

“Rovereto – Istituto tecnico tecnologico Marconi” da 27.364.514,24 a 36.752.576,84 euro (+9.388.062,60);

“Rovereto – Istituto d’arte Depero” da 15.650.000,00 a 16.637.190,41 euro (+987.190,41 euro);

“Levico – I.F.P. Alberghiero – Ampliamento” da 4.033.874,80 a 5.148.874,80 euro (+1.115.000,00 euro).