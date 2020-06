UIL TRASPORTI * NUOVI AUTOBUS TRENTINO TRASPORTI: PETROLLI, « PER IL SINDACATO SALUTE E SICUREZZA DI VIAGGIATORI E LAVORATORI SONO DA SEMPREVALORI IRRINUNCIABILI »

Nella giornata di ieri, nell’ex fiore all’occhiello della città, piazza Dante, si è svolta la presentazione dei nuovi autobus della società Trentino Trasporti. Alla presentazione, oltre ai vertici provinciali, era presente anche la Presidente della società Monica Baggia. E di ciò la ringraziamo.

Cogliamo l’occasione per ricordare (anche all’avvocato Baggia) come in tema di sicurezza a bordo veicoli non sempre l’azienda Trentino Trasporti ha compreso e sostenuto i nostri sforzi sindacali, considerandoli eccessivi. Per il sindacato Uil salute e sicurezza di viaggiatori e lavoratori sono da sempre considerati valori irrinunciabili da mettere al primo posto.

Chiediamo infine al Presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, di riprendere in considerazione il contratto di lavoro degli auto-ferrotranvieri, scaduto da 20 anni. E visto l’importante nostro lavoro -svolto anche durante l’emergenza Covid- si è evidenziata ancora di più l’indispensabilità del nostro comparto a servizio della comunità.

La segreteria provinciale Uiltrasporti Trento

Il segretario Nicola Petrolli