PAOLO VERGNANO * INVESTIMENTI PROVINCIA TRENTO: « ROVERETO DEVE DECIDERE, LA FUNIVIA AVRà UN IMPATTO DI PORTATA EPOCALE PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CITTà »

Investimenti provinciali: Rovereto deve decidere. In questi giorni il Presidente Fugatti, come si legge dalle notizie stampa, sta elaborando il processo di richiesta fondi al Governo nazionale per gli investimenti provinciali.

Si parla chiaramente di collegamenti funiviari tra fondo valle e montagna e di interramento della ferrovia. Tra i primi si nomina la Rovereto-Folgaria, per l’interramento si nomina Rovereto come beneficiario degli investimenti con Trento.

La Funivia avrà un impatto di portata epocale per lo sviluppo turistico della città e della sua montagna. Non solo Folgaria, ma anche il Bosco della città, il

Moietto e il Finonchio vedranno uno sviluppo turistico fino ad oggi impensabile.

Per quanto riguarda l’interramento, Trento ha già firmato un protocollo con la Pat e le Ffss, Rovereto no. La Provincia però non vuole lasciare Rovereto esclusa da questa opera fondamentale e dai lavori urbanisti accessori, ma occorre che la città decida cosa fare degli spazi liberati e come sfruttare al meglio gli investimenti che ci verranno destinati.

*

Paolo Vergnano

Rovereto (Tn)