NICOLA PAOLI (MEDICO) * NUOVO OSPEDALE TRENTO: “ LA PAT AL POSTO DELL’IMPRONUNCIABILE ACRONIMO P.O.U.T. POTEVA DENOMINARLO P.R.O.U.S.T. “

19.37 - sabato 01 ottobre 2022

Caro Direttore, ho studiato a fondo la delibera di Giunta della Provincia autonoma di Trento numero 1667 del 19 settembre 2022, che porta la nuova dizione per il nuovo spedale di Trento che s’ha da farsi (prima o poi).

Se invece che l’impronunciabile acronimo P.O.U.T. fossero stati piu accorti, si poteva arrivare all’acronimo P.R.O.U.S.T. (erga Polo Regionale Ospedaliero e Universitario e Sanitario del Trentino) che identificava meglio quanto andranno a fare prossimamente al Desert… sempre che non si cambi ancora idea da qui ad un anno.

A dirla tutta, però, forse era meglio rimanere a quella data storica in cui, dal vecchio rione di Santa Croce, si decise di traslocare l’Ospedale Santa Chiara di Trento,in Piazza Medaglie d’Oro, 9 mantenendo lo stesso nome di prima: Ospedale Santa Chiara di Trento, in onore della chiesetta Santa Chiara, conosciuta meglio come San Michele, rettoriale posta a fianco dell’ospedale vecchio, che assolse il compito di cappella ospedaliera dal 1810 al 1970. Nonché della sua imponente magnolia, piantata nel 1880 nel giardino interno dell’Ospedale, che lo ha visto trasformarsi prima nel Centro Culturale, poi in Facoltà di Lettere, infine nell’Auditorium ed in FBK.

Il primo mattone del nuovo Ospedale, nelle campagne e negli orti della Bolghera, fu messo invece il giorno del mio battesimo, mentre dieci anni dopo era già innaugurato, ringraziando i santi che cosi toglievano definitivamente i letti dai corridoi del vecchio santa Chiara.

Si sa, i santi ci vengono spesso in aiuto, piu delle negazioni come il NOT o dei letterati come Marcel Proust. Anche se il rimando al suo monumentale romanzo “Alla ricerca del tempo perduto” calzerebbe meglio per il nostro nuovo Ospedale, si potrebbe cosi chiamarlo ancora Ospedale S.Chiara di Trento, lasciando al vecchio Ospedale di Via Medaglie d’oro,9 l’acronimo: vecchio ospedale di Trento oberatodianniedilavoro. Voto, appunto.

*

Dr. Nicola Paoli

Trento