FILIPPO DEGASPERI – INTERROGAZIONE * CORONAVIRUS: « QUALE È L’ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA PRESSO IL CENTRO LEVICO CURAE AREA DISABILITÀ DON ZIGLIO DI LEVICO TERME? »

Nella stessa giornata circa 18 ospiti manifestano febbre e tosse senza che vengano presi provvedimenti di rilievo.

Il 22 marzo si conta una trentina di Oss in malattia.

Il 22 marzo una oss recatasi spontaneamente al Pronto Soccorso in stato di grave affanno respiratorio ha la risposta, positiva, del primo tampone effettuato ad un operatore del Centro, non richiesto dal datore di lavoro. Il giorno successivo, 23 marzo, altra oss ha lo stesso responso sempre al Pronto Soccorso del S. Lorenzo di Borgo Valsugana. Le due dipen- denti avvisano i superiori della loro positività conclamata. Lo stesso accade il giorno 24 marzo con altra dipendente.

Il 24 la stampa torna ad occuparsi del caso Don Ziglio su sollecitazione del sindacato e fi- nalmente l’Azienda sanitaria si attiva per i tamponi che però coinvolgono solo 8 ospiti, risultati positivi, e una quindicina di operatori, quelli in servizio in quel momento, di cui una decina vengono dichiarati positivi asintomatici.

Nonostante le continue segnalazioni per settimane i responsabili della struttura non hanno adottato alcuna misura volta a separare gli ospiti sintomatici da quelli asintomatici facilitan do nei fatti la diffusione del virus.

Solo il 26 marzo si decide l’istituzione di gruppi Covid isolando 30 ospiti ammalati che comprendono 8 tamponati positivi ed altri 22 che manifestano sintomi compatibili col Co- vid. A questo punto oltre una cinquantina di lavoratori, tra il personale sanitario e assistenziale, risulta assente per malattia.

Nella stessa giornata arrivano i presidi (mascherine, camici speciali, visiere etc.) solo per i gruppi (appartamenti) Covid che vengono quel giorno creati e dove vengono inseriti gli 8 ospiti positivi al tampone e 22 ospiti che presentavano sintomi compatibili. Mentre nei gruppi no Covid in cui altri ospiti presentano sintomi tipo febbre e tosse, si continua con la sola mascherina.

Le conseguenze per chi continua a lavorare sono turni di 12 ore senza rientro a casa per non rischiare di infettare i familiari.

Il 29 marzo muore un residente ricoverato nei gruppi Covid. Il 30 marzo un altro ospite ricoverato negli stessi appartamenti, viene trasferito in ospedale.

Ad oggi su 65 oss i negativi sono circa 10. Su 40 educatori sembra che circa venti siano risultati positivi, asintomatici ma in servizio. Cosa che ha procurato l’ospedalizzazione di alcuni operatori e di qualche familiare. Stando così le cose, il centro Don Ziglio si è trasformato nei fatti in uno tra i principali focolai di contagio per il Covid 19 in Valsugana