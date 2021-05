MEDIASET * “ MELAVERDE IN CUCINA “ * « DA SABATO 8 MAGGIO IN EDICOLA LA RIVISTA CON LE MIGLIORI RICETTE DEDICATE AI SAPORI DEL MARE, LAGO E COSTE »

Da sabato 8 maggio arriva in edicola “Melaverde in cucina”, l’edizione speciale del magazine “Melaverde”, la rivista ispirata ai temi trattati dal programma di Canale 5.

Il numero deluxe è dedicato al mondo della cucina: 144 pagine di ricette e consigli per realizzare alla perfezione i piatti della tradizione italiana delle zone di mare, laghi e coste.

Tutte le preparazioni sono accompagnate da descrizioni accurate dei procedimenti. Ad arricchire questo ideale percorso gastronomico da nord a sud, anche curiosità e informazioni inedite sui piatti e i loro territori d’origine.

Una pubblicazione da collezione, che unisce la praticità di un ricettario variegato, al piacere della riscoperta dei sapori della tradizione culinaria italiana.

“Melaverde Magazine” e “Melaverde in Cucina” sono distribuiti in tutte le edicole e nei corner riviste della grande distribuzione, e sono pubblicati da Fivestore, marchio per le iniziative editoriali di Mediaset.