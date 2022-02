APT ALPE CIMBRA * SAN VALENTINO: « LA FESTA DEGLI INNAMORATI, QUALE LUOGO MIGLIORE PER FESTEGGIARE QUESTA RICORRENZA SULLE MONTAGNE DEL TRENTINO? »

8:08 - 6/02/2022

San Valentino è la festa di tutti gli innamorati e quale luogo migliore per festeggiare questa ricorrenza se non sulle montagne innevate dell’Alpe Cimbra in Trentino?

Il magico paesaggio delle montagne, il profumo dei piatti tipici trentini gustati a lume di candela e momenti di impagabile relax immersi nei vapori della spa… Se il tuo desiderio è vivere una fuga romantica, l’Alpe Cimbra è pronta ad accogliervi e coccolarvi, rendendo ancora più speciale ogni vostro momento.