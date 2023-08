LORENZO RIZZOLI * POLITICA: « OGGI L’IMPORTANTE È FARE GOSSIP, COME LA LOVE STORY TRA LA DEPUTATA TRENTINA AMBROSI ED IL VICE GOVERNATORE DEL TIROLO DORNAUER »

16.23 - giovedì 17 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

la politica del gossip vs la politica dei contenuti. Da molti tempo cerco di evidenziare un concetto. La politica di oggi è molto cambiata rispetto a quella di qualche anno fa. Ed è cambiata in peggio ed il peggio peggiora giorno dopo giorno.

Il cambiamento lo diede qualche anno fa Silvio Berlusconi con Forza Italia. Una politica diversa, basata sul ben apparire. Una politica che portava a fare della politica un argomento per fare gossip. Se un tempo faceva “figo” fare il calciatore o la velina in quanto “mestieri” che davano visibilità, oggi si punta a fare il/la politico/a, indipendente dalla competenza, perché oggi, lo dico schifato, è più importante la visibilità e le conoscenze piuttosto che la competenza. Oggi l’importante è fare gossip, anche in politica (vedi love story tra la deputata trentina Alessia Ambrosi ed il vice governatore del Tirolo Georg Dornauer, le cui foto sono in classica posa per Novella 2000). Ma cosa c’entra il gossip con la politica? A mio avviso sarebbe ora di finirla con il dare consenso a questo modus operandi e di tornare alla politica dei programmi, della competenza, alla politica del fare per migliorare la vita di tutto il paese e di tutti i suoi abitanti.

Il politico diventa star nel momento in cui raggiunge i risultati prefissati nel programma ed apprezzati dalla cittadinanza. Se diventa star in quanto è sulla prima pagina di una rivista di gossip austriaco per un bacio appassionato al compagno, direi che occorre farsi qualche domanda!

La colpa, però, è sempre dei partiti politici; finché continueranno a riempire le proprie liste di nomi che non hanno nemmeno idea di cosa sia e serva la politica, se non per diventare famoso (ricordiamoci che molti ex politici sono diventati personaggi dello spettacolo), allora mettiamoci il cuore in pace e prepariamoci ad una qualità ancora più scadente della politica rispetto a quella che viviamo oggi.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento