GIORGIO DEVIGILI – CANDIDATO SINDACO MEZZOLOMBARDO * COMUNALI: “ PERCHÉ VOTARE LA LISTA ‘ASSIEME’ “

14.55 - venerdì 24 maggio 2024

Gentile direttore Franceschi,

domenica 26 maggio i concittadini di Mezzolombardo avranno una bella occasione: quella di cambiare rotta alla gestione del Comune.

L’occasione è data dalla presenza della Lista Assieme nata per essere espressione civica di quei cittadini che non vogliono dipendere da decisioni partitiche prese altrove, per uscire dall’ormai trito e ritrito labirinto del centro-destra e centro-sinistra.

Come abbiamo ribadito in campagna elettorale la lista Assieme vuole rappresentare le attese e le speranze dei cittadini, rivendica la propria centralità, è e sarà autonoma, ovvero risponderà solo ai cittadini.

Tra i punti qualificanti del nostro programma: l’apertura di un ambulatorio medico-infermieristico operativo 24 ore su 24 presso il S. Giovanni, la trasformazione urbana del centro storico con nuovi parcheggi pubblici, l’interramento della ferrovia Trento-Malè e l’acquisizione con riconversione dell’inutile cantiere ferroviario accanto al Convento dei Frati, la ristrutturazione del patrimonio edilizio comunale e la valorizzazione delle attività produttive.

Siamo consapevoli delle responsabilità e degli impegni che abbiamo assunto, confidiamo nella fiducia della gente e ringraziamo fin d’ora chi vorrà costruire con noi un percorso innovativo rivolto al benessere generale.

Proprio per questo ci appelliamo ai nostri concittadini dicendo loro: Assieme si può vincere e Assieme potremo dare una svolta al nostro paese.

*

Giorgio Devigili

Candidato Sindaco (Comune Mezzolombardo – Tn)