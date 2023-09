ELEONORA STENICO * CAMPAGNA ELETTORALE: « INAUDITO CHE IN TRENTINO UN POLITICO PAT POSSA METTERE IL BAVAGLIO AI DIRIGENTI DELL’ISTITUZIONE »

13.26 - sabato 2 settembre 2023

Gentile direttore Franceschi,

leggo sulla stampa che è stata inviata a tutti i dirigenti della Provincia autonoma di Trento una Circolare che impone loro di non esprimersi in questo periodo di campagna elettorale senza il benestare dell’Assessore di riferimento nemmeno su questioni tecniche di loro competenza. È inaudito, non ho mai creduto potesse accadere, nelle nostre Istituzioni, che un politico mettesse il bavaglio all’autorevolezza di dirigenti che sanno da sé quale sia il loro ruolo. Qualcuno di loro ha però ritenuto che esprimendosi a favore dell’attuale governo provinciale con una chiara indicazione di voto, non sarebbe stato motivo di richiamo ma di apprezzamento.

Ho conosciuto nei miei 13 anni di Consigliera di parità (figura istituzionale provinciale), molti dirigenti, ho apprezzato la loro competenza, il senso istituzionale, l’autorevolezza, il rispetto dei ruoli. E si esprimevano sempre consapevoli dell’importanza del loro contributo nella gestione del territorio.

Oggi, i dirigenti della nostra più importante Istituzione, la Provincia di Trento, sono mortificati, come mortificato è il Trentino, dove troppe persone non si esprimono, anche se ritengono che molte situazioni siano sbagliate o non riconosciute, per timore di ritorsioni.

Sta passando una cultura del sospetto, del “comando io”, della rimozione dal posto di lavoro di chi si oppone anche con motivazioni oggettive a richieste non approfondite e pericolose (si legga vicenda di Vasco Rossi).

Questo non è il Nostro Trentino, quel territorio che aveva un riconoscimento di autorevolezza a livello nazionale e internazionale, di buon governo, di innovazione sociale, culturale e politica, dove i nostri dirigenti erano riconosciuti e i loro pareri richiesti anche a livello nazionale e governativo.

Il Trentino di questa ultima legislatura di destra non conosce il rispetto istituzionale, ha visto mortificata la partecipazione e il confronto sociale: No!, il Trentino di Fugatti “e Compagnia” non rappresenta ne’ la nostra storia democratica, ne’ quella imprenditoriale, e nemmeno quella della cooperazione o quella civile… qualità che, fino a ieri, ne avevano fatto un Esempio di buongoverno e serena convivenza!

*

Avvocato Eleonora Stenico

#buongoverno #rispetto #trentino