CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI TRENTO * ISTRUZIONE: DIVAN, « LA MIA CONDANNA NEI CONFRONTI DEI DOCENTI POLITICIZZATI, PRENDONO LA SCUOLA COME FORMAZIONE POLITICA DI SINISTRA »

“Esprimo con forza la mia condanna nei confronti dei docenti politicizzati che prendono la scuola come una formazione politica di sinistra. L’anno scolastico è finito da mesi ma continuano a giungere alla mia attenzione gravissime testimonianze di studenti i quali, in particolare in alcune scuole site nelle città di Trento e Rovereto, vengono trascinati verso la cultura politica della sinistra più estrema.

Trovo inaccettabile che questo accada nel 2020 e confermo l’impegno di questa Presidenza affinché fatti di questo genere non accadano più. Nel momento in cui verranno rilevate scorrettezze di questo genere, chiederò personalmente al Dipartimento Istruzione Pat ispezioni e prenda ingenti provvedimenti disciplinari nei confronti di questi militanti (siano essi di sinistra quanto di destra) travestiti da docenti”.

È quanto dichiara Leonardo Divan, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Trento in una nota.

*

Leonardo Divan