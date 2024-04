TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI: « TEST PSICO-ATTITUDINALI PER MAGISTRATI, FAVOREVOLE IL 60% DEGLI INTERVISTATI » (RILEVAZIONI 29/3)

09.37 - lunedì 1 aprile 2024

Sondaggi TP: campione favorevole a test psicoattitudinali per i magistrati. Chiudiamo le nostre domande della settimana con l’ipotesi di introdurre dei test psicoattitudinali per i magistrati. Un’idea che sembra trovare il favore di buona parte del campione (quasi il 60%).

La risposta più gettonata (37,1%) crede che sia giusto in quanto dalle loro decisioni dipende la vita delle persone ed è doveroso assicurarsi che siano completamente equilibrati. Un 22% estenderebbe gli stessi test anche a politici e alti funzionari del settore pubblico.

Dall’altra parte, c’è un 23,3% fortemente contrario che la ritiene una mossa volta a delegittimare la magistratura e violare l’autonomia del potere giudiziario. Infine, un 16% crede che sia più efficace introdurre la responsabilità civile dei magistrati piuttosto che i test psicoattitudinali, non credendo nella loro affidabilità.

Torniamo con il consueto appuntamento settimanale di Termometro Politico con i principali temi di attualità. Questa settimana ci siamo focalizzati su tre diversi. In primis, abbiamo chiesto ai nostri lettori circa la responsabilità dell’attentato terroristico occorso nella sala concerti di Mosca. Poi, l’opinione sulla chiusura della scuola di Pioltello per la fine del Ramadan. Infine, la parentesi sui test psicoattitudinali per magistrati: giusto o sbagliato? A questo aggiungiamo, come sempre, intenzioni di voto e fiducia in Giorgia Meloni. Cominciamo.

Sondaggi TP: attentato in Russia è reale responsabilità dell’ISIS, ma c’è l’ombra dei servizi segreti occidentali

Partendo dalla principale notizia della settimana, abbiamo chiesto ai nostri lettori circa il responsabile dell’attacco terroristico di Mosca. Per la gran maggioranza del campione, ben il 51,3%, è una responsabilità diretta e univoca dell’Isis e dei gruppi islamici collegati. C’è poi un 22,2% che pur ritenendo l’Isis come esecutore materiale, crede che sia stato sostenuto da servizi segreti ucraini e occidentali. Addirittura un 7,6% ritiene che sia pura responsabilità di questi ultimi e che l’Isis non sia minimamente coinvolto. Andando a sommare queste ultime due risposte, si ottiene un 29,8% (quasi 3 su 10) che credono nella responsabilità dei servizi segreti stranieri.

Infine, un 11% crede che l’attentato sia una false flag messa in piedi da Putin stesso.

sondaggi TP 29 marzo 2024 attentato a Mosca

Pioltello e chiusura scuola per fine del Ramadan: italiani contrari

Nonostante la decisione presa dalla scuola di Pioltello di chiudere per la fine del Ramadan presenti pieni criteri di legittimità e legalità, abbiamo chiesto ai nostri lettori se, secondo loro, si trattasse di una giusta decisione. Se, infatti, dal punto di vista normativo non c’è dubbio circa la legalità della chiusura, ci siamo soffermati sul suo valore politico.

La risposta più gettonata è quella radicalmente contraria alla decisione presa dalla preside di Pioltello: per un 35,8% si tratta di “una rinuncia alla nostra identità a favore dell’Islam, è grave che avvenga”. Un altro 23,5% sostiene di non essere d’accordo perché si tratta di una “rinuncia alla laicità della scuola, la quale deve valere sempre, per qualsiasi religione”.

Dall’altra parte, per un 27,5% del campione si è trattato di una decisione giusta che rispecchia la natura multietnica e multireligiosa di molte aree del Paese. Una risposta un po’ più minoritaria (11%) afferma di essere d’accordo con la decisione, ma “la stessa libertà religiosa va garantita a tutti, ebrei e cristiani, per esempio attraverso l’affissione del crocifisso”.

sondaggi TP 29 marzo 2024 scuola di Pioltello chiusa per la fine del Ramadan

Il dato sulle intenzioni di voto viene certificato ulteriormente dal primo dato di fiducia al di sotto del 40% per Giorgia Meloni da quando è al Governo. Le opinioni positive sono il 39,3% del campione, in calo di quasi un intero punto percentuale (40,2%) rispetto alla scorsa settimana.