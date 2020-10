FEDERAZIONE TRENTINA PRO LOCO * “ FESTIVAL DELLA POLENTA DI STORO “: « GIOVEDÌ 15 OTTOBRE ALLE 11.00 A TRENTO LA CONFERENZA STAMPA, PRESENTE L’ASSESSORE FAILONI »

Puntuale come ogni ottobre torna in Valle del Chiese il Festival della Polenta di Storo, se pur con una formula inusuale rispetto alle precedenti edizioni: la tradizionale sfida in piazza tra polenter è stata sostituita dalla possibilità di degustare speciali menù in 15 ristoranti locali.

La sesta edizione della rassegna gastronomica è nuovamente organizzata dalla Pro Loco di Storo M2 in collaborazione con il Consorzio Turistico, Agri 90 e il Comune di Storo. Come tradizione è dedicata alle produzioni, ai prodotti e alle produzioni rurali di Montagna, in particolare legate alla gastronomia nelle sue varie declinazione e naturalmente con regina incontrastata la Farina Gialla di Storo.

Quest’anno non ci sarà quindi la sfida all’ultimo colpo di Trisa tra i Polenter della Valle del Chiese e delle aree limitrofe (Campioni uscenti sono i Polenter di Storo) ma il confronto sarà a tavola nei 15 ristoranti che sino al 31 ottobre propongono gustosi menù a tema, con la novità delle Giudicarie Centrali.

Tutte le iniziative legate al sesto Festival della Polenta di Storo saranno presentate in una conferenza stampa in programma

GIOVEDÌ 15 ottobre alle ore 11.00

presso Federazione delle Pro Loco del Trentino

via Oss Mazzurana 8,

TRENTO.

Parteciperanno, tra gli altri, l’assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni, i presidenti Daiana Cominotti (Consorzio Turistico Valle del Chiese), Luca Comai (Pro Loco di Storo M2) e Monica Viola (Federazione Trentina Pro Loco e Consorzi) con il neosindaco di Storo Nicola Zontini.

Il Festival della Polenta di Storo è inserito nel cartellone di #MILKLIFE creato dal Consorzio Turistico Valle del Chiese per valorizzare la ruralità locale con le varie iniziative: Malghe Aperte, Albe e Tramonti in malga, La Desmalgada, Mondo Contadino e il Festival del Formai da Mont.