PRO VITA E FAMIGLIA * INTERRUZIONE GRAVIDANZA LAZIO: BRANDI, « ZINGARETTI ALLEGGERISCE IL SSN SULLA PELLE DELLE DONNE, L’ABORTO CHIMICO È INFINITAMENTE PIÙ GRAVE DI QUELLO CHIRURGICO »

“Dicono che lo fanno per garantire la scelta tra ricovero o ambulatorio ma recepire le linee di indirizzo del Ministero della Salute per garantire la RU486 anche fuori dal ricovero ospedaliero è solo follia e mette a rischio la salute delle donne” così Toni Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia onlus, sulla determina della Regione Lazio che propone di “rimuovere gli ostacoli all’accesso alla metodica farmacologica” in tema di aborto con la pillola abortiva.

“Con la scusa di evitare il contagio limitando il più possibile gli accessi in ospedale si equipara una pillola abortiva, che provoca emorragie, infezioni e talvolta persino la morte, a una caramella balsamica. E’ davvero questo quello che avviene in un Paese civile? Con la liberalizzazione della RU486, in pratica, si pretende che l’aborto avvenga “comodamente” a casa, alleggerendo i costi che ricadrebbero sul Servizio Sanitario Nazionale. Le donne così diventano cavie per il risparmio nazionale” ha continuato Jacopo Coghe, vice presidente della Onlus.

“In realtà, caro Zingaretti, in altre Regioni si sta attuando una svolta (come è accaduto in Piemonte e nelle Marche) rispetto alle direttive del ministro Speranza, perché al contrario del Lazio guidato da lei, lì si prendono in considerazione i rischi e il bene delle donne. D’altronde anche dal punto di vista delle conseguenze fisiche e psicologiche, l’aborto chimico è infinitamente più grave di quello chirurgico, anche perchè nel 60% dei casi le madri vedono l’espulsione dell’embrione” ha concluso la nota di PV&F.