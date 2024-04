TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI 18 APRILE: « FDI 27,5% / PD 19,7% / M5S 16,1% / LEGA 8,5% / FI E NOI MODERATI 8,3% »

10.36 - venerdì 19 aprile 2024

Sondaggi elettorali TP: le intenzioni di voto e la fiducia in Giorgia Meloni. Balzo in avanti dell’opposizione. Chiudiamo con le intenzioni di voto per le prossime elezioni europee. Spicca il dato delle opposizioni, con PD (+0,2%) e M5S (addirittura +0,6%) a mettere fieno in cascina. Variazioni abbastanza importanti anche nell’area di centrodestra, con FDI e la Lega che perdono entrambe lo 0,3% e Forza Italia (unita a Noi Moderati) che arriva all’8,3%. Il partito di Tajani non è mai stato così vicino alla Lega, trovandosi ora a soli due decimi di distacco.

Nelle retrovie, pare funzionare la lista degli Stati Uniti d’Europa, scelta dal 5,2%. Azione, da sola, fa invece il 3,8%. Variazioni di pochissimi decimali per i partiti minori.

Infine, la fiducia in Giorgia Meloni rimane stabile (+0,1%) ma vede una maggior polarizzazione tra chi ripone molta fiducia (+1,1%) e chi invece non ha per nulla fiducia (+0,8%).

sondaggi termometro politico 18 aprile 2024

Nota metodologica: Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4.100 interviste raccolte tra il 16 e il 18 aprile 2024