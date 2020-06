UIL FPL SANITà * FLASH-MOB / COVID: « VENERDÌ 5 GIUGNO DALLE 15.00 ALLE 17.00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA IN PIAZZA DANTE A TRENTO, SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE  »

Giuseppe Varagone Segretario Provinciale della UIL FPL Sanità comunica che in data odierna dalle ore 15,00 alle ore 17,00 la UIL FPL Sanità protesterà davanti il Palazzo della Regione Trentino Alto Adige.

La ragione di tale protesta è quella di non dimenticare Tutti quei Lavoratori della Sanità Pubblica e Privata del Trentino che in questi mesi di emergenza Nazionale hanno sacrificato la propria vita e quella dei loro famigliari per garantire lo stato di salute a tutte le Persone che si sono ammalate di covid.

Facciamo presente inoltre che il DDL 55 riconosce il premio di covid solo a pochi Professionisti, lasciando fuori Lavoratori della Sanità Pubblica e Privata che in questi mesi si sono ammalati durante il servizio e Professionisti che hanno garantito lo stato di salute al Cittadino che ne aveva di bisogno come le Traumatologie, Cardiologie, Oncologie ecc…

Noi con questa protesta chiediamo dove sono finiti gli EROI!!!