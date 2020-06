ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI – PARLAMENTARI TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL * CARICHE SOCIALI: TAVERNA, « ELETTO IL DIRETTIVO, PRESIDENTE FRANZ PAHL – VICEPRESIDENTE VICARIO DARIO PALLAORO »

Associazione degli ex consiglieri regionali e degli ex parlamentari nazionali ed europei del Trentino Alto Adige-Suedtirol – L’Associazione ha rinnovato, nei giorni scorsi, le cariche sociali. L’Assemblea dei soci, nel rispetto delle direttive per l’emergenza Covid-19, con voto telematico, ha infatti eletto il Direttivo:

Presidente dottor Franz Pahl

Vicepresidente vicario dottor Dario Pallaoro

Vicepresidente dottor Bruno Hosp

Segretaria dottoressa Claudia Piccoli

Componente dottor Gianni Bazzanella

Componente dottor avv. Sigfried Brugger

Componente cav. Mauro Delladio

Componente dottor Michele Di Puppo

Componente dottor Alois Kofler

Componente dottor Mario Magnani

Componente dottor Hanspeter Munter

Componente dottor Oskar Peterlini

Portavoce dottor Claudio Taverna

il Collegio dei Probiviri:

Componente dottor Franz Demetz

Componente dottor Marco Giordani

Componente signor Nerio Giovanazzi

*

Il Portavoce

Claudio Taverna