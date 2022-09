CIA (FDI) * ELEZIONI 2022: « AUTONOMIA, NON APPARTIENE A PARTITONI O PARTITINI ED È PATRIMONIO DI TUTTI NOI CHE NE SPERIMENTIAMO TUTTI I GIORNI LE RESPONSABILITÀ »

07.51 - lunedì 19 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono settimane, per non dire mesi, che sentiamo partiti e personalità politiche locali e nazionali accollare a sé il titolo di custodi e difensori delle Autonomie speciali, con l’unico scopo di sottolineare che tutti gli altri ne sono i nemici pericolosi. Anche durante le celebrazioni del 50° anniversario del Secondo Statuto d’Autonomia c’è chi si è sentito in dovere di dover offrire un simile indecente spettacolo. Non ultime sono giunte le dichiarazioni dell’esponente Partito Democratico Debora Serracchiani che, giunta a Trento per sostenere i candidati della sinistra, senza tanti giri di parole ha dichiarato che con Fratelli d’Italia sono a rischio le Autonomie speciali, forse dimenticando di appartenere, lei, al Partito che nell’ultimo decennio di Governo nazionale ha eroso la nostra Autonomia con continui tagli alle risorse e impugnative delle leggi provinciali che hanno finito per limitare fortemente i contorni delle nostre competenze. E sono questi comportamenti che gradualmente tolgono forza alla nostra Autonomia, non Fratelli d’Italia.

L’Autonomia non ha colore, ma valori da promuovere e proporre. Non appartiene ai partitoni o ai partitini, è patrimonio di tutti noi e ne siamo consapevoli perché ne sperimentiamo tutti i giorni le responsabilità. Tutte le volte che sento parlare di Autonomia a me non passa per la testa di dire che sono più garantista di altri, mi vengono in mente tre parole che orientano e giustificano il mio stare in politica in questa terra che amo: opportunità, responsabilità, dovere. La nostra Autonomia ci offre l’opportunità di operare per rafforzarla, di proporla come modello virtuoso per gli altri territori, di far crescere il rispetto e il consenso verso questa realtà. Abbiamo la responsabilità di preservarla con le nostre azioni, di non minimizzare i rischi a cui l’egoismo di un certo modo di fare politica l’ha esposta e continua ad esporla agli occhi di molti. Abbiamo il dovere di non tradire, di non deludere i nostri cittadini e i nostri giovani, quindi i cittadini di oggi e quelli di domani.

Abbiamo il dovere di non delegittimarla con le nostre scelte, con gli azzardi che, dobbiamo dircelo, non sono mancati negli anni neppure in Trentino – Alto Adige. Abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri figli le sue radici, un ancoraggio fisso alle cose che amiamo, una visione e un’identità. Un’identità forte ci rende capaci di metterci a confronto con altre espressioni identitarie ed esplorarne le differenze, nella piena convinzione che l’Autonomia trentina sopravvivrà e si rafforzerà solamente se il popolo Trentino sarà in grado di prendere coscienza della propria identità, mantenendo viva la sua storia millenaria e saldi i suoi principi per consolidarsi all’interno di un contesto nazionale, lo Stato italiano repubblicano e democratico. Dunque, l’Autonomia ha scelto ognuno di noi, nessuno escluso, per essere rappresentata, onorata e trasmessa con orgoglio.

*

Claudio Cia

Consiglio Provincia autonoma Trento – (Presidente Gruppo FdI)