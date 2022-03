CORTE COSTITUZIONALE * « BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA – NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, ESTINZIONE DEL PROCESSO » (PDF)

12.49 - martedì 1 marzo 2022

Camera di Consiglio del 09/02/2022, Presidente AMATO, Redattore PETITTI.

Norme impugnate: Art. 6 e Tabella E della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2020, n. 16.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021 – Copertura finanziaria – Previsione che alla copertura degli oneri per complessivi 167.417.460,45 euro a carico dell’esercizio finanziario 2021, 174.675.142,68 euro a carico dell’esercizio finanziario 2022 e 783.645.926,11 euro a carico dell’esercizio finanziario 2023 si provvede con le modalità previste dalla tabella E – Riduzione della spesa obbligatoria per l’anno 2022 di euro 108.103.480,85.

Dispositivo: estinzione del processo

Atti decisi: ric. 14/2021