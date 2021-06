PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PASSI DOLOMITICI: « POTENZIAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTI PUBBLICI, PPROVATA LA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BOLZANO »

Dolomiti, potenziamento dei trasporti pubblici. Trasporti pubblici sulle Dolomiti: la Giunta provinciale, con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti, ha approvato uno schema di convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano per il potenziamento del servizio di trasporto sulla linea 471 della società altoatesina Sad, prevedendo il prolungamento da Passo Sella a Canazei” per l’estate 2021. La convenzione prevede inoltre il riconoscimento della “Guest Card” sulla linea 471 e sulla 180, sempre della Sad, “Bolzano – Val d’Ega – Vigo di Fassa”.

Lo schema di convenzione prevede il prolungamento della linea 471 “Val Gardena – Passi Dolomitici” del concessionario SAD Trasporto Locale S.p.A. di Bolzano dal rifugio Passo Sella a Canazei. Per questo servizio dal 20 giugno al 17 settembre la Provincia autonoma di Trento corrisponderà alla società 50.210.88 euro (IVA esclusa).

La convenzione prevede inoltre che agli utenti siano applicate per l’intera tratta le tariffe in vigore in provincia di Bolzano. Sulla tratta Canazei – Passo Sella e Passo Pordoi – Passo Sella (linea 471) per il periodo 20 giugno – 17 settembre e sulla tratta Bolzano – Val d’Ega – Vigo di Fassa (linea 180) – per il servizio svolto sempre dalla società Sad – per il periodo dal 20 giugno all’11 dicembre di quest’anno, la Provincia autonoma di Bolzano riconoscerà la carta turistica “Guest Card” della Provincia autonoma di Trento in modalità digitale su smartphone o in versione cartacea. La validazione verrà fatta ordinariamente attraverso la scansione del codice QR. I viaggiatori non dotati di App potranno mostrare la tessera trasporti assieme alla “Guest Card” con data in corso di validità.

Con questo provvedimento si vuole favorire la mobilità sostenibile sul territorio dolomitico attraverso l’integrazione dei servizi esistenti nelle due province. Con il prolungamento fino a Canazei della linea 471 “Val Gardena – Passi Dolomitici” del concessionario SAD si vuole anche ridurre il traffico individuale sui passi dolomitici, migliorando nel contempo il collegamento tra le province di Trento e di Bolzano.