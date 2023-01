TERMOMETRO POLITICO * ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA: « SECONDO IPSOS IL PRESIDENTE FONTANA (LEGA)SUPERA MAJORINO (PD) DI 11 PUNTI » (DATI: DIFFUSIONE 27/1 – RILEVAZIONI 24/1)

18.08 - sabato 28 gennaio 2023

Elezioni regionali in Lombardia, per Ipsos Fontana supera Majorino di più di 11 punti.

Moratti segue con un 19%, ben più di quanto abbia preso il Terzo Polo a settembre. Non sembra esserci molto fermento per le prossime elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Essendo le consultazioni solo in queste due regioni e non essendo collegate alle politiche (come nel 2018), stanno generando poco interesse nella popolazione.

È quasi sicuro, quindi, che l’astensione sarà più alta di 5 anni, ma a essere quasi certo è anche il vincitore. Il governatore uscente Fontana, di centrodestra, è in testa con il 45% secondo i sondaggi di Ipsos. È una percentuale inferiore a quella presa a settembre, più del 50%, ma sufficiente per battere il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Majorino, che insegue a distanza con il 33,8%.

Le forze politiche che l’appoggiano, Pd, Sinistra Italiana/Verdi, il Movimento 5 Stelle, avevano avuto il 30,7%, alle politiche, il 34,2% se contiamo +Europa che ufficialmente ora non supporta alcun candidato. La vera differenza rispetto a settembre è quella che riguarda il voto a Letizia Moratti, che raggiunge il 19%, ben più del 10,3% che ha ottenuto il 25 settembre scorso il Terzo Polo.

Ultima, con il 2,2% Mara Ghidorzi per Unione Popolare. Come spesso accade il centrodestra va meglio a livello di liste, ottenendo quasi lo stesso consenso delle politiche. Arriva infatti al 49,7%. Metà dei voti vengono da Fratelli d’Italia, che prenderebbe il 24,9%, meno comunque del 28,5% di settembre. Stabile la Lega, con 13,4%. Il partito di Salvini è radicato in Lombardia ed è normale che resista meglio. Scende, invece Forza Italia, che avrebbe il 6,5%. Vi è poi un 4,7% di liste minori e della civica di Fontana.

Non supera il 32,5% la coalizione di Majorino. A trainare è il 18,4% del Pd, che prende qualche decimale in meno che a settembre, e a cui si aggiunge il M5S, che con l’8,1% cresce rispetto a 4 mesi fa. Al 6% le altre formazioni di appoggio come la civica del candidato. La lista personale di Moratti con l’8,6% fa meglio di Azione/Italia Viva, che si ferma, invece, al 7,5%

Elezioni regionali in Lombardia, per gli elettori Majorino ha meno possibilità di Moratti. Singolari sono poi le previsioni degli elettori sul vincitore di queste elezioni regionali in Lombardia. Secondo il 49% prevarrà Fontana. È una percentuale piuttosto piccola considerando il vantaggio che il governatore ha sempre avuto in tutti i sondaggi. Ma il dato più inaspettato è il fatto che sono di più quelli che pensano che vincerà Moratti, il 16%, di quelli che invece ritengono prevarrà Majorino, il 6%.

Tanti, il 27%, gli indecisi. Naturalmente dipende anche dal posizionamento politico. Così se tra chi vota centrodestra il 73% dà Fontana vincente tra chi preferisce Moratti questo dato scende al 44%, mentre sale al 33% la percentuale di chi vede al primo posto l’ex assessora alla sanità.

Tra chi voterà Majorino, invece, solo il 18% pensa che vincerà. È solo l’1% in più di chi punta su Moratti. Tra indecisi e astensionisti la sensazione è simile. Tanta incertezza, ma il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 stelle è certamente dato per perdente, ancora di più di quella del Terzo Polo

Questi sondaggi sulle elezioni regionali in Lombardia sono stati svolti da Ipsos per il Corriere dal 16 al 24 gennaio con metodo Cati-Cami-Cawi su 1000 persone.