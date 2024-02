08.53 - giovedì 22 febbraio 2024

Clicca qui per la diretta video

https://www.raiplay.it/dirette/rai1

Doc – Nelle tue mani St 3 Ep 11 – Lontani. Le parole di Agnese allontanano Andrea, a sua volta in sofferenza per la lontananza di Giulia. In reparto c’è alto mare per Teresa e Damiano: arduo trovare un posto per i loro “pazienti”.