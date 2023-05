“FESTIVAL D’ALTRA QUOTA“ * SALVAGUARDIA TERRITORI: « WORKSHOP – MUSICA – LABORATORI, AL PARCO SANTA CHIARA DI TRENTO (18-21/5) »

18.08 - martedì 16 maggio 2023

Al Via d’AltraQuota Festival giovedì 18 maggio al Parco Santa Chiara di Trento. Parte questo giovedì 18 maggio dalle ore 18.00 al Parco Santa Chiara il festival d’AltrQuota, espressione dei movimenti per la difesa dell’ambiente.

Al centro la difesa delle montagne e l’autorganizzazione per la salvaguardia dei territori e dei diritti delle popolazioni.

AltraQuota festival sarà per cinque giorni un laboratorio di politica ed ecologia per contrastare le ricette di governi e finanza, che non invertono la tendenza distruttiva degli ultimi decenni e spingono ancora verso il consumo delle risorse e la violazioni dei diritti di comunità e della Natura. E intreccerà spazi e dialogo anche con il prossimo Dolomiti Pride, in Trentino il 3 giugno.

Festival Ecosostenibile con il logo Ecoeventi e di pratiche di autoformazione, dedicherà spazio a workshop ed assemblee, per costruire strumenti collettivi di politica e partecipazione. Ogni sera sarà dedicata a concerti e cinema, si potrà come di consueto mangiare – vegetariano e con prodotti locali – e stare assieme. I pomeriggi le presentazioni dei libri, laboratori per bambine e bambini e la libreria, per le ultime novità dell’editoria indipendente.

Comincia giovedì 18 maggio alle ore 18.00 con una conferenza sulla crisi idrica nel mondo e la difesa di ghiacciai e montagne in Trentino il Festival d’Altra Quota, evoluzione dell’OltrEconomia festival, che per dieci anni ha raccontato l’altra faccia dell’economia e che ha lasciato spazio ad una necessaria evoluzione generazionale e alle istanze ambientaliste che stanno attraversando il nostro tempo, e che hanno costruito una declinazione attiva ed attenta anche in Trentino.

Le montagne, come emblema della fragilità dei territori, che nonostante gridino aiuto fra siccità e scioglimento dei ghiacciai, continuano a subire la violenza di scelte aggressive e votate allo sfruttamento e al profitto.

Le prossime Olimpiadi invernali si stanno già portando dietro una scia di disastri naturali e di opere impattanti; la siccità che ha caratterizzato gli ultimi due anni – e che le forti piogge di queste settimane non calmierano a sufficienza, creando dissesti e danni economici in mezza Italia – viene di nuovo affrontata con la ben nota ricetta che unisce la corsa al profitto facile – con cementificazioni, opere inutili, privatizzazioni – con l’accaparramento di maggior potere in mano di pochi a discapito di comunità e territori.

Ne sono un esempio il recente decreto siccità e la costituzione di un commissario per l’acqua, che ancora una volta mette in campo soluzioni d’emergenza e non mette mano ad agricoltura intensiva, ristrutturazione acquedotti e difesa degli ecosistemi.

Con Corrado Oddi, sindacalista ed esponente del gruppo di lavoro contro la siccità del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, Simona Savini, geologa che per Greenpeace segue la questione agricoltura ma anche la difesa degli attivisti minacciati nel mondo per la difesa dell’acqua e della terra con la rete In Difesa Di. E Vanda Bonardo, responsabile Alpi per CIPRA, referente di Legambiente per l’acqua, insegnante e naturalista.