COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * RIVA DEL GARDA – PARCHEGGIO INTERRATO: « È AMMISSIBILE CHE UN SINDACO MINACCI AZIONI LEGALI NEI CONFRONTI DI CITTADINI CHE MANIFESTANO IL PROPRIO DISSENSO? »

15:30 - 18/01/2022

Azioni legali contro il democratico dissenso. Premesso che:

si apprende dai mezzi di informazione che la sindaca di Riva ha minacciato azioni legali contro chiunque cerchi di impedire la realizzazione di un mega parcheggio interrato al posto dell’attuale Parco della Libertà;

è opportuno richiamare il primo comma dell’art. 21 della Costituzione che afferma che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”;

è noto che contro la realizzazione del progetto si sono espressi consiglieri comunali di Riva del Garda, esponenti di associazioni locali che si occupano, in generale, della tutela ambientale e esponenti di due gruppi parlamentare (SI e PD);

gli Amici della Terra di Riva del Garda hanno promosso una raccolta firme in calcio ad una petizione rivolta alla sindaca per rappresentare le negatività e le criticità nel caso l’intervento fosse realizzato;

appare difficilmente sostenibile che l’intervento in questione possa considerarsi un atto migliorativo dell’ambiente naturale quando prevede il taglio di decine di alberi (alcuni dei quali ultracentenari), per realizzare un parcheggio interrato multipiano ed altri edifici esterni, oltre ad un piccolo praticello ed un laghetto (290 mq e 50 cm di profondità) idoneo al massimo per pesci rossi;

una comunicazione del dirigente del servizio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile esclude che il progetto rientri tra quelli finanziati con il Pnrr;

la sindaca di Riva del Garda e l’assessore competente affermano invece che il finanziamento è stato inserito nell’elenco dei progetti finanziati;

si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se ritenga ammissibile che un sindaco rivolga minacce esplicite di azioni giudiziarie nei confronti di cittadini che manifestano – con forme del tutto legittime – il proprio dissenso rispetto a decisioni dell’Amministrazione e se non ritenga che tali azioni – sia pure per ora solo minacciate – non violino le regole del normale svolgimento di un confronto e un dibattito democratico e civile;

se non ritenga invece per lo meno poco dignitoso che un sindaco affermi di essere disposto a recarsi a Roma “in ginocchio” pur di ottenere i finanziamenti richiesti per i propri progetti (cfr l’Adige, 29 dic. 2021);

se intenda chiarire se il finanziamento sia effettivo e come eventualmente sia stato possibile aggirare il parere negativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, questo, eventualmente, anche nell’interesse di altre amministrazioni che si sono viste negare contributi per progetti probabilmente più importanti di quello di Riva;

se in qualche misura gli uffici dell’Amministrazione provinciale saranno coinvolti nella valutazione della decisione rivana di realizzare il parcheggio, dal momento che ancora non sono stati realizzati i progetti veri e propri.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale – Gruppo Misto/Europa Verde