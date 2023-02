CARABINIERI – TRENTO * « TENTA IL FURTO IN UNO STUDIO DENTISTICO, ARRESTATO 35ENNE ITALIANO SENZA FISSA DIMORA »

12.15 - sabato 11 febbraio 2023

Nel corso della serata del 10 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, hanno arrestato un 35enne italiano, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, per un tentato furto aggravato presso uno studio dentistico di Trento sud.

In particolare l’uomo era riuscito, previa effrazione, ad accedere nell’ambulatorio, ma senza tenere conto del fatto che il sistema di videosorveglianza interno stava registrando ogni sua “mossa”: è stato dunque in questo modo che il proprietario dello studio ha scoperto il tentativo di furto in atto ed ha immediatamente avvisato sia i Carabinieri – tramite chiamata al numero unico di emergenza “112” – sia alcuni residenti nelle vicinanze. In questo modo, anche grazie al prezioso contributo dei “vicini di casa” dello studio medico, l’uomo, che nel frattempo stava cercando di darsi alla fuga, è stato bloccato e consegnato ai Carabinieri, i quali – a seguito di perquisizione personale – hanno rinvenuto tra gli oggetti sottratti anche una piastra ad induzione, un trapano ed un monitor.

L’arrestato è stato ristretto preso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.